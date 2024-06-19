台南缺標準泳池 跨黨議員催生

台南不分黨派議員共同召開記者會，痛陳台南是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，台南主辦的賽事卻要向其他縣市借用場館，直言「顏面無光」，要求市府及中央重視全力促成。記者吳淑玲／攝影 台南為六都唯一無國際標準室內泳池，去年主辦全運會向其他縣市借場地，明年辦全中運也來不及蓋好，遭議員質疑，昨市議會跨黨派議員痛批市府擺爛，要求目前評估的5個興建場地，在1個月內擇定；市府副祕書長殷世熙允諾，在1個月內確認地點，也會管控期程。

市府評估建標準室內泳池場地至少2公頃、約需16億元。殷世熙說，市長黃偉哲有決心一定要興建，若是學校用地涉及變更時程要1年，但會盡量縮短；體育局長陳良乾說，須到外縣市比賽是「臉上無光」，已盤點5個地點評估中，有困難但不會放棄、會全力向中央爭取經費興建。

南市議會民進黨議員、國民黨、無黨、台灣基進、台聯近20名議員舉行「爭取台南設置國際游泳訓練中心」記者會，不分黨派議員表示，游泳訓練場域不足，連帶影響市民運動、對競技游泳的認知、選手長期訓練，需求迫在眉睫，體育局應盡速盤點相關可用土地，並成立推動小組，選址和設計興建都要納入專業意見。

南市體育總會游泳委員會、多名泳隊教練昨也出席，游泳委員會總幹事洪進義說，自己和「蛙王」蔡心嚴同期創下台南游泳最輝煌的時代，但30多年來游泳運動環境停滯，現選手使用的市立游泳場地地磚還是破的，且沒有室內易受天氣影響，無法好好訓練也易受傷，希望標準游池選址靠近市中心。

依體育署公布運動設施規範，國際標準游泳池規格為池總長50.25公尺，總寬度25公尺，深度低標2公尺，泳道共10道，另應有電動計時裝置、標準出發台、跳水池、熱身池等。