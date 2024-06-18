民進黨雲林首場宣講 黨公職人員輪番炮轟藍白濫權

立法院國會職權修法覆議案表決將於本月21日登場，民進黨雲林縣黨部響應青鳥行動，今起將在雲林縣密集舉辦20場國會擴權說明會，今晚首場從褒忠鄉開始，明晚在斗六，宣講國會改革，讓民眾了解藍白濫權真相。

民進黨雲林縣黨部預定今起到7月16日在雲林縣20鄉鎮市各舉辦一場說明會。今晚首場在褒忠鄉舉辦說明會，約有數十名支持者到場聆聽，宣講由雲林縣主委也是立委劉建國主持，黨籍的黨公職人員輪番宣講，抨擊國、眾兩黨黑箱濫權，不討論強行通過法案，視人民權利於無物。

劉建國說，立法院濫權立法，將侵害所有台灣人權利，人民有知的權利，民進黨更有責任讓大家知道國會所發生的事，因此民進黨雲林縣黨公職人員即日起走入各社區，透過街頭開講，讓更多人看見國民黨與民眾黨濫權真相。

劉建國強調，程序不合法、過程不透明，就失去國會改革的正當性，也違反憲法五權分立精神，「反濫權、護民主」，堅持國會程序正義。他呼籲雲林人站出來，讓國民黨與民眾黨聽到民眾心聲，支持覆議案，退回重審擴權法案。