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雲林最大場治安座談 政商教檢警逾600人齊聚斗六分局宣講

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六分局廣邀縣長張麗善和議長黃凱等各界舉辦雲林最大場的治安座談，逾六百人齊聚談治安。記者蔡維斌／攝影
斗六分局廣邀縣長張麗善和議長黃凱等各界舉辦雲林最大場的治安座談，逾六百人齊聚談治安。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六分局今天下午舉辦擴大社區治安座談會，民代、里鄰長、金融機構、超商、學校代表及民眾超過600人參加，是雲林最大一場治安座談。斗六分局長黃念生主持，縣長張麗善及議長黃凱應邀到場，警察局長李建民率警察團隊及各主管出席，並啟動「警民連線、守護無限」拉開序幕，期待從防詐到護幼安全，警民合作建置一套機動防護網。

縣長張麗善表示，詐騙手法層出不窮，警察局已成立「打詐雲林隊」展現決心，期許大家通力合作達到「治安安心」、「交通順心」及「服務貼心」等3心目標，讓民眾感心。

隨後由偵查隊長鄧家福教大家防詐，剖析當前5大詐騙手法，包括假網路拍賣購物、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，並以實例說明各式詐騙手法的破解之道，生動有趣。並帶領大家高喊「反詐五不」原則，「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點不明連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」，並要大家熟記口訣，千萬不要受騙才後悔。

組長何圳生細說斗六發生交通事故的10大路段，並以貼近民眾隨時可能發生的肇事實例，分析原因並提醒防止事故發生自己身上的要領。

會場推出兵馬俑、超大型警帽及Q版戰警娃娃，和小朋友互動合照，讓這場治安嘉年華會更顯熱鬧。黃念生說，治安座談廣邀各階層民眾參加，主要是為多聆聽大家意見，好供警方參考，讓治安更貼近人心，也希望人人擔任起「路老師」角色，從家人做起，交通才更安全。

會場也出現兵馬俑增添氣氛。記者蔡維斌／攝影
會場也出現兵馬俑增添氣氛。記者蔡維斌／攝影
斗六分局廣邀縣長張麗善和議長黃凱等各界舉辦雲林最大場的治安座談，逾六百人齊聚談治安。記者蔡維斌／攝影
斗六分局廣邀縣長張麗善和議長黃凱等各界舉辦雲林最大場的治安座談，逾六百人齊聚談治安。記者蔡維斌／攝影
超大帽警察穿梭會場最吸睛，民眾爭相合照。記者蔡維斌／攝影
超大帽警察穿梭會場最吸睛，民眾爭相合照。記者蔡維斌／攝影

斗六 詐騙 警察

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