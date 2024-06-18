雲林最大場治安座談 政商教檢警逾600人齊聚斗六分局宣講

雲林縣斗六分局今天下午舉辦擴大社區治安座談會，民代、里鄰長、金融機構、超商、學校代表及民眾超過600人參加，是雲林最大一場治安座談。斗六分局長黃念生主持，縣長張麗善及議長黃凱應邀到場，警察局長李建民率警察團隊及各主管出席，並啟動「警民連線、守護無限」拉開序幕，期待從防詐到護幼安全，警民合作建置一套機動防護網。

縣長張麗善表示，詐騙手法層出不窮，警察局已成立「打詐雲林隊」展現決心，期許大家通力合作達到「治安安心」、「交通順心」及「服務貼心」等3心目標，讓民眾感心。

隨後由偵查隊長鄧家福教大家防詐，剖析當前5大詐騙手法，包括假網路拍賣購物、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，並以實例說明各式詐騙手法的破解之道，生動有趣。並帶領大家高喊「反詐五不」原則，「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點不明連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」，並要大家熟記口訣，千萬不要受騙才後悔。

組長何圳生細說斗六發生交通事故的10大路段，並以貼近民眾隨時可能發生的肇事實例，分析原因並提醒防止事故發生自己身上的要領。