過關了！ 龍眼、荔枝、芒果開花銳減 南市首度「蜂群」農損救助

台南地區今年1-3月氣溫變化大，龍眼、荔枝、芒果開花銳減，間接影響蜂群採蜜效率，受損逾2成，衝擊蜂農生計。農業部今晚核定公告南市為「蜂群」農業天然災害現金救助地區，「蜂群」現金救助每群450元，明起至本月28日共10天受理。

據知，這也是農業部首度將蜜蜂受害列入現金救助對象，日前包括立委郭國文、陳亭妃、林俊憲等人都多次要求農業部正視，農業部長陳駿季今年4月8日還隨立院經濟委員會南下勘查，也在東山農會座談會上透露如何救助正研議作業中，今天終於傳出喜訊。

市長黃偉哲晚間表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請速於6月19日至6月28日止，向「申報及登錄養蜂事實之區公所」提出申請。