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台南安平港濱展6架除役軍機 見證歷史向國軍致敬

中央社／ 台南18日電
台南市安平港濱歷史公園預定陳設6架除役軍機，7月底將全數組裝完成，台南市長黃偉哲（中）18日前往視察。（台南市政府提供）中央社
台南市安平港濱歷史公園預定陳設6架除役軍機，7月底將全數組裝完成，台南市長黃偉哲（中）18日前往視察。（台南市政府提供）中央社

台南市政府向國防部申請展陳各式除役軍機，預定在安平港濱歷史公園陳設6架，7月底將全數組裝完成，見證台灣歷史，且向國軍致敬。

台南市政府2022年起向國防部申請展陳各式除役軍機，國防部陸續撥贈8架，其中二空眷村F-5E戰鬥機、德陽艦園區F-5F戰鬥機已完成設置開放參觀。

此外，安平港濱歷史公園將陳設6架，包括F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機。

台南市長黃偉哲今天視察安平港濱歷史公園表示，台南爭取國軍戰功彪炳飛機，這些飛機曾肩負戰鬥、教練、救護等任務，見證台灣歷史，也是國軍保衛家園歷史，透過除役軍機及歷史，將可建立全民國防教育基本認識，同時向國軍致敬。

市府發布新聞稿指出，軍事文化資產置放於安平港濱歷史公園，不僅符合安平港作為台南和國際接觸交流重要海上門戶歷史意象，也能走入認識台南歷史文化時光長廊，提升安平觀光效益。

台南 國軍 國防部

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