雲林化工廠拉50多公尺管線「深夜偷排廢水」 環保局開罰

雲林縣環保局12日晚間接獲民眾檢舉，雲林產業園區內某化工廠涉嫌偷排廢水，環保局現勘，發現廠商為節省廢水處理費偷排，依水污染防治法開罰，最高可處2000萬元罰鍰。

雲林縣環保局今天發布新聞稿指出，環保局12日晚間接獲民眾檢舉，雲林產業園區內某化工廠涉嫌偷排不明廢水，環保局水質保護科調閱工廠的廢水處理設施及廠區平面配置圖，並動員稽查人員查察。

稽查人員現場查獲不明泵浦及軟管，非屬機關核准設置的設施，且管線延伸長度約50多公尺，將製程含氟廢水以管線排放至廠區隔壁外空地；為做為後續告發處分的依據，稽查人員針對製程原（廢）水、軟管內的殘餘廢水及空地的積水採樣水質。

雲林縣環保局張喬維告訴中央社記者，工廠違反水污染防治法已告發處分，並勒令廠商立即移除相關不明泵浦及軟管設施，後續亦將強制廠商設置水質自動連續監測設施24小時全天候監控水質，此案最高依法可處新台幣2000萬元罰鍰，若屬情節重大，更可勒令停工。