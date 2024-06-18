雲林化工廠拉50多公尺管線「深夜偷排廢水」 環保局開罰
雲林縣環保局12日晚間接獲民眾檢舉，雲林產業園區內某化工廠涉嫌偷排廢水，環保局現勘，發現廠商為節省廢水處理費偷排，依水污染防治法開罰，最高可處2000萬元罰鍰。
雲林縣環保局今天發布新聞稿指出，環保局12日晚間接獲民眾檢舉，雲林產業園區內某化工廠涉嫌偷排不明廢水，環保局水質保護科調閱工廠的廢水處理設施及廠區平面配置圖，並動員稽查人員查察。
稽查人員現場查獲不明泵浦及軟管，非屬機關核准設置的設施，且管線延伸長度約50多公尺，將製程含氟廢水以管線排放至廠區隔壁外空地；為做為後續告發處分的依據，稽查人員針對製程原（廢）水、軟管內的殘餘廢水及空地的積水採樣水質。
雲林縣環保局張喬維告訴中央社記者，工廠違反水污染防治法已告發處分，並勒令廠商立即移除相關不明泵浦及軟管設施，後續亦將強制廠商設置水質自動連續監測設施24小時全天候監控水質，此案最高依法可處新台幣2000萬元罰鍰，若屬情節重大，更可勒令停工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言