快訊

下班記得帶傘！豪大雨狂炸11縣市 「雨勢升級」留意雷擊、強陣風

中職／一代象名將王俊郎爆婚外情！「小三扮師母」還跟癌妻爭產 法院判決出爐

北捷再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光腳丫奔跑校園的年代 台南400校園老照片開展

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「台南400全民教育-校園老照片特展」19日起在麻豆總爺藝文中心日式招待所開展，展期至6月29日。圖／台南市教育局提供
「台南400全民教育-校園老照片特展」19日起在麻豆總爺藝文中心日式招待所開展，展期至6月29日。圖／台南市教育局提供

台南教育局推出的「台南400全民教育-校園老照片特展」19日起在麻豆總爺藝文中心日式招待所開展，展期至6月29日。共有50多所學校提供日治時期至民國70年代照片，老照片呈現今昔校園活動對比，在早年物資匱乏的年代，照片上依然有著歡喜上學的臉龐，讓人懷念當年求學時期的簡樸生活。

教育局表示，這些老照片由國教輔導團藝文團及5位專業攝影師嚴謹選出，6月22日將舉辦開幕活動，並在總爺日式招待所外草地，舉行童玩體驗，現場有多達百件的古早童玩，邀請大、小朋友一起來欣賞老照片，並回味古早趣味遊戲。

教育局長鄭新輝說，此次老照片特展經過半年多的蒐集與評選，從大量照片中精選出200張具有特色、構圖佳、有故事性及代表性的照片，分為往日情懷、競技映象、胼手胝足、校園遺跡、典藏活動、青澀時光和糖廠學校共7大類主題，相當珍貴、值得欣賞玩味；現場並設有6大類童玩區，供參觀者體驗重溫兒時記趣。

將軍國小提供的老照片中，有一張獲得全體評審的青睞，並一致強力推薦，笑開懷的笑容，光著腳丫在操場上盡情奔跑，是無數50歲以上中老年人共同的童年回憶。

南安國小校長黃國峯表示，此次特別商請古寶無患子公司董事長王高榮提供童玩器材，增添戶外童玩體驗區的樂趣。另，台糖董事長楊明州也全力支持並協助蒐集糖廠學校的老照片，讓民眾了解台南糖業與教育發展的歷史脈絡。

校園老照片展出至6月29日，之後部分精選照片將移至新光三越中山店續展，展期從7月3日至7月29日，歡迎民眾踴躍參觀。

台南 教育局 校園

延伸閱讀

加速高齡校舍改建 北市明年估編39億…教育局：6、7間學校將動工

新北市府砍特教課後班照顧人力挨批 教育局：逐年增加預算

新北校外租屋安全訪視竟排學期後…低於20%完成率 遭審計處檢討

113年自學高中學力鑑定考試簡章公告 8月報名、10月登場

相關新聞

斑馬線多「3條騰空橫線」民眾霧煞煞 嘉市府說明是貼心設計

嘉義市民近日在鬧區火車站及中山路商圈，發現多條斑馬線上多出「騰空的三條線」，看起來相當特別，有網友拍照在社群引起討論，網...

怒了！六都僅台南沒有標準游泳池 不分黨派議員同台爭取

台南是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，去年全運會和明年的全中運都是由台南主辦，但游泳比賽場地卻在台中、高雄，台南主辦的賽...

草嶺社區自營客運今通車 免開車可低價暢遊草嶺景點

雲林縣古坑鄉草嶺自然景觀景點多，受限於交通不便，影響觀光也造成當地居民不便，雲林縣府推動「701」斗六經荷苞村通往草嶺市...

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

高鐵嘉義站今天幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會20多名弱勢及獨居長者前往高雄一日遊，隨團志工劉先生推著坐輪椅的身障女兒參...

嘉義大林兒童交通公園啟用 縮小版馬路、斑馬線超吸睛

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，有迷你馬路、行人穿越道、平交道等模擬場域，斥資200萬元去年10月底開工，...

台南綠營黨內初選煙硝味不斷 市黨部新團隊就戰鬥狀態

民進黨台南市黨部主委在5月份改選後，由新系立委郭國文勝出擔任新任主委，繼上周六台南首場地方「反濫權、護民主」座談宣講後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。