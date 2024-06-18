光腳丫奔跑校園的年代 台南400校園老照片開展

台南市教育局推出的「台南400全民教育-校園老照片特展」19日起在麻豆總爺藝文中心日式招待所開展，展期至6月29日。共有50多所學校提供日治時期至民國70年代照片，老照片呈現今昔校園活動對比，在早年物資匱乏的年代，照片上依然有著歡喜上學的臉龐，讓人懷念當年求學時期的簡樸生活。

教育局表示，這些老照片由國教輔導團藝文團及5位專業攝影師嚴謹選出，6月22日將舉辦開幕活動，並在總爺日式招待所外草地，舉行童玩體驗，現場有多達百件的古早童玩，邀請大、小朋友一起來欣賞老照片，並回味古早趣味遊戲。

教育局長鄭新輝說，此次老照片特展經過半年多的蒐集與評選，從大量照片中精選出200張具有特色、構圖佳、有故事性及代表性的照片，分為往日情懷、競技映象、胼手胝足、校園遺跡、典藏活動、青澀時光和糖廠學校共7大類主題，相當珍貴、值得欣賞玩味；現場並設有6大類童玩區，供參觀者體驗重溫兒時記趣。

將軍國小提供的老照片中，有一張獲得全體評審的青睞，並一致強力推薦，笑開懷的笑容，光著腳丫在操場上盡情奔跑，是無數50歲以上中老年人共同的童年回憶。

南安國小校長黃國峯表示，此次特別商請古寶無患子公司董事長王高榮提供童玩器材，增添戶外童玩體驗區的樂趣。另，台糖董事長楊明州也全力支持並協助蒐集糖廠學校的老照片，讓民眾了解台南糖業與教育發展的歷史脈絡。

校園老照片展出至6月29日，之後部分精選照片將移至新光三越中山店續展，展期從7月3日至7月29日，歡迎民眾踴躍參觀。