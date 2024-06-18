聽新聞
test
0:00 / 0:00
斑馬線多「3條騰空橫線」民眾霧煞煞 嘉市府說明是貼心設計
嘉義市民近日在鬧區火車站及中山路商圈，發現多條斑馬線上多出「騰空的三條線」，看起來相當特別，有網友拍照在社群引起討論，網友發揮創意，有人說「愛迪達廣告」，還有人開玩笑說是「老司機的三線路」；市府交通處說，斑馬線上這3條稱作「導盲斑馬線」，是為視障朋友添加。
嘉義市鬧區火車站、中山路商圈的斑馬線，除常見枕木紋，最近多條斑馬線上面多了3條縱向長線，看起來像是懸空在馬路上，引發當地人議論。
交通處說，事實上，這是為了視障朋友行走增添的「導盲斑馬線」，除高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級，讓視障者使用馬路更加友善。
「視障引導標線」是依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第185 條第2項規定劃設，其作用在提供視障朋友透過手杖，探索略為高突的引導標線來辨識、依循，俾利安全透過行人穿越道通過路口。
交通處表示，嘉義市初步選擇施作「視障引導標線」地點，是依據嘉義市盲人福利協進會建議，在公共運輸場站附近及人潮較多路口，共規畫完成13處路口，後續將視需求搭配人行道定位磚施作，逐步增設，創造各族群的友善行人環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言