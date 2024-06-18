斑馬線多「3條騰空橫線」民眾霧煞煞 嘉市府說明是貼心設計

嘉義市民近日在鬧區火車站及中山路商圈，發現多條斑馬線上多出「騰空的三條線」，看起來相當特別，有網友拍照在社群引起討論，網友發揮創意，有人說「愛迪達廣告」，還有人開玩笑說是「老司機的三線路」；市府交通處說，斑馬線上這3條稱作「導盲斑馬線」，是為視障朋友添加。

嘉義市鬧區火車站、中山路商圈的斑馬線，除常見枕木紋，最近多條斑馬線上面多了3條縱向長線，看起來像是懸空在馬路上，引發當地人議論。

交通處說，事實上，這是為了視障朋友行走增添的「導盲斑馬線」，除高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級，讓視障者使用馬路更加友善。

「視障引導標線」是依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第185 條第2項規定劃設，其作用在提供視障朋友透過手杖，探索略為高突的引導標線來辨識、依循，俾利安全透過行人穿越道通過路口。