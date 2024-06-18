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觀光署長大力推薦 草嶺竹世界忘憂放空好所在

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
觀光署長周永暉（左一）抵榮獲「世界竹地標」的草嶺石壁森林療癒場域踏勘，強調是個忘憂療癒的好所在，歡迎大家多來走走。記者蔡維斌／翻攝
觀光署長周永暉（左一）抵榮獲「世界竹地標」的草嶺石壁森林療癒場域踏勘，強調是個忘憂療癒的好所在，歡迎大家多來走走。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府在草嶺辦理「2024 竹博覽會暨世界竹論壇」獲世界竹組織 WBO授證「世界竹地標」(World Bamboo Landmark)，尤其石壁森林療癒基地發展成雲林綠色旅遊廊帶，讓外國賓客驚艷不已；觀光署長周永暉今天率員踏勘， 聽取縣長張麗善簡報，針對推動國際綠色旅遊觀光交流研討，期待中央地方合作，推動國際綠色旅遊風潮。

草嶺石壁山區竹林廣達516公頃，是國內第1座以孟宗竹為主體的森林療癒場域，今年更獲世界竹組織授證為世界竹地標，張麗善說，縣府委託台大實驗林團隊，對石壁森林療癒基地進行環境資料分析及森林醫學研究結果顯示，植物達363種、196種昆蟲、83種鳥類，尤其負離子濃度高達18440個/立方公分，相當於一般都市公園的40多倍，尤其獲世界竹地標授證，是中央地方及在地組織的合作成功典範。

一行人抵孟宗竹林踏勘，沈浸芬多精世界，經一番交流，對基地發展提出見解，張麗善說，感謝周署長站在國際世界觀點提供多項建議，包括上山沿路打造特色景點，增加休憩地方，逐步引導遊客進入世界竹地標場域，感受更多驚喜，未來縣府會持續與觀光署等中央單位共同合作一起來打「國際盃」，打造石壁森林療癒基地成為國際綠色旅遊場域，吸引更多國外旅客。

周永暉表示，石壁森林療癒基地中的竹產業本身就是個產業鏈，且具有國際亮點，他認為草嶺還有一個國際亮點就是地質公園，只要把食宿遊購行串起來，就具有國際旅遊的潛力，後疫情時代很多人喜歡去療癒、忘憂、放空之處旅遊，草嶺石壁確是個好地方，歡迎大家多來雲林走走。

雲林縣長張麗善向觀光署長周永暉（右一）等人簡報，並就推動草嶺國際觀光交換意見。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善向觀光署長周永暉（右一）等人簡報，並就推動草嶺國際觀光交換意見。記者蔡維斌／翻攝

周永暉 綠色 草嶺

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