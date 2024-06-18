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11年發出21萬個便當 南市議員第12年舉辦暑假中餐助童

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影

台南市議員曾培雅愛心義工協會「寒暑假中餐助童計畫」，今年邁入第12年，預計今年暑假將有330位學童受惠，11年期間送出約21萬個便當，合計支出1200萬元，溫飽了許多學童，現在已經有許多孩子已就讀大學，在寒暑假會回來做志工，跟愛心媽媽表達感謝，11年來播下愛的種子已經發芽。

曾培雅表示，11年前由曾培雅愛心義工協會一群愛心媽媽，在他的服務處前煮飯供應給孩童，從11年前一天供應180個便當開始，隨著環境的不景氣、物價上漲，但每天供應的便當數持續增加，至今每天供應330至350個便當。

曾培雅說，「不因善小而不為」，做好事不一定要鋪橋造路，只要出自於心中的善念，播下愛的種子，一定可以在社會上擴散，讓我們相約下一個12年。今年實施日期從7月1至113年8月29日為期44天，餐盒與資金皆來自各方善心企業、團體或個人的贊助支持，都是讓活動得以持續辦下去的動力，

曾培雅議員服務處執行長歐政豪表示，「寒暑假中餐助童計畫」幫助的對象不用任何低收入或弱勢證明，都是在學生，放寒暑假前發函給學校，只要導師認為學童需要幫忙，就會準備餐券給孩童，有一份溫暖、飽足的便當。

11年來持續贊助活動的有水順企業董事長黃麗如、一日玩美牙醫院長方淑貞，宏實業董事長黃勝強、小南老蘇排骨便當老闆娘林金秀提供孩童們閱讀獎學金，便當商家有燚鍋麻辣、酒河原居酒屋、宗久手作廚房。

東區13位國小、國中校長，包括忠孝國中黃峻宏、後甲國中陳瑞榮、崇明國中陳威介、復興國中陳文財、東光國小 林義順、大同國小李素珍、崇明國小楊宗穎、崇學國小洪榮進、裕文國小陳彥宏、勝利國小葉和源、博愛國小曾千純、復興國小陳茂盛、德高國小劉裕承等及南聖里長王旭新、文聖里長鄭林勝時、忠孝里長吳清安均出席感謝。

台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」邁入第12年，今年暑假將有330位學童受惠。記者吳淑玲／攝影

便當 台南 愛心 義工

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