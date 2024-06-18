草嶺社區自營客運今通車 免開車可低價暢遊草嶺景點
雲林縣古坑鄉草嶺自然景觀景點多，受限於交通不便，影響觀光也造成當地居民不便，雲林縣府推動「701」斗六經荷苞村通往草嶺市區的客運路線，並加強觀光連結，新規畫輔導社區營運的「205」石壁北天宮通往雲嶺之丘的幸福巴士今天通車，未來從斗六搭車上山票價只需約180元，可透TPASS月票更優惠，當地社區將提供導覽，讓客運更具觀光功能。
雲林縣府委託逢甲大學檢視雲林公共運輸網絡，顯示古坑山區大眾運輸目前只有「6922」、「701」路線，但未延伸至五元二角、雲嶺之丘、九芎神木等景點，縣府提出升級計畫申請營運經費挹注，但客運業者受限於成本考量皆無意願，經與當地民眾、協會代表多次協調後，決定輔導當地業者成立市區汽車客運業投入營運，促成了「205」石壁北天宮經五元二角抵雲嶺之丘的幸福巴士通車。
「205」線預定每周3至周日營運並提供2班次，其中周3至5上午從石壁北天宮發車，無縫接軌「701」路線，讓遊客有充裕時間轉乘；除固定班次，每周3至周5下午每天提供2預約班次、周末3班預約，只要發車前1天向石璧文化發展協會預約，人數2人以上即可出發，班表及票價可上縣府網站查詢或電洽05-5831486石璧文化發展協會。
今天通車典禮由副縣長謝淑亞、嘉義區監理所長黃萬益、古坑鄉長林慧如主持，謝淑亞表示，古坑景點多，近年「櫻花季」、「森林療癒季」更大受歡迎，縣府輔導在地團體成立市區客運的營運，除可預約，更提供導覽服務，是該路線最大特色，讓遊客有全新感受。
縣府交通工務局長汪令堯表示，「205」共停靠9站，收費低廉比照市區客運，全線兩段票每段20元；另推出電子票證TPASS199元或399元月票方案更優惠，路線包含「205」、「101」斗六棒球場抵環球科大、「102」斗六火車站至崙仔集會所、「201」高鐵雲林站經斗六火車站至雲科大、「202」元長至高鐵雲林站、「203」水林蘇秦海埔至北港、「301」高鐵雲林站至北港及「701」斗六經荷苞至草嶺等皆有納入計畫中，並會依執行成果再評估延長，歡迎善加利用。
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