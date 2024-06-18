嘉縣推廣觀光 舉行「秋遊嘉鄉」步道千人健行活動

嘉縣推廣觀光9月15日於阿里山頂湖步道及大凍山步道舉行「秋遊嘉鄉」健行活動，即日起開放報名限額1000人，首次結合馬拉松專用晶片計時系統，完成挑戰後可下載電子完登證書。

嘉義縣府今天舉行「秋遊嘉鄉」啟動記者會，邀請氣象主播王淑麗擔任代言人，與縣長翁章梁一起宣傳來嘉義步道健行。

翁章梁致詞說，嘉義縣步道超過百條不僅數量多，特色更是多元，有茶園步道、鐵道步道、杉林步道跟瀑布步道，每到假日總可以看見很多遊客攜家帶眷一起走步道。

翁章梁說，這次活動特別與運動社群「運動筆記」及登山社群媒體「健行筆記」共同合作，將步道健行以專業賽事進行規劃，重視整體活動的安全性，並首次結合馬拉松賽事專用晶片計時系統，讓遊客在完成健行挑戰後，可以下載個人化電子完登證書。

翁章梁指出，活動將在9月15日於頂湖步道及大凍山步道登場，頂湖步道有絕美的孟宗竹林、天然原始林棧道以及罕見的生痕化石；大凍山是台灣小百岳之一，海拔1976公尺，沿途林相優美，更是觀日出、雲海、晚霞好地點。

嘉義縣文化觀光局表示，活動路線分為親子組、健行組及挑戰組，可以讓不同年齡層的參加者都能找到適合自己的路徑，親身感受嘉義縣山林之美，活動全程採網路報名，名額限量1000名，即日起開放報名至額滿為止，報名費新台幣200元，並贈環保咖啡紗製成的活動紀念衣。

文觀局表示，為透過活動帶動大阿里山區觀光發展，與嘉義縣阿里山台18產業觀光協會、嘉義縣民宿發展協會共同合作推出優惠方案，參賽者只要憑9月14日住宿憑證及參賽號碼布，活動當天即可兌換限量「四季嘉義」環保提袋，並獲得現場特色農產市集100元抵用券。