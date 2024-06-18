高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

高鐵嘉義站今天幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會20多名弱勢及獨居長者前往高雄一日遊，隨團志工劉先生推著坐輪椅的身障女兒參加，感嘆想不起上次出遊是何時，感謝高鐵公司讓他和女兒有機會出遊，長者們為表感激，在大廳快閃表演「心花開」唱跳，氣氛歡樂。

隨團志工劉先生說，擔任志工多年回饋社會，家裡有名重度身心障礙女兒，生活重心都在照顧女兒，也幾乎想不起來上次父女同遊是什麼時候，這次難得有機會，可以帶著行動不便的女兒出遠門，很珍惜這次同遊機會，也感謝高鐵公司幫忙。

中埔鄉裕民社區理事長翁聖勳說，感謝高鐵公司愛心，長輩為了旅行前的表演「心花開」，排練數十遍，展現最好一面，隨團志工也能帶著行動不便的女兒，體驗高鐵的無障礙設施，安心出遊。