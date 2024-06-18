快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區志工劉先生今天推著身障女兒一起出遊。圖／翁聖勳提供
高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區志工劉先生今天推著身障女兒一起出遊。圖／翁聖勳提供

高鐵嘉義站今天幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會20多名弱勢及獨居長者前往高雄一日遊，隨團志工劉先生推著坐輪椅的身障女兒參加，感嘆想不起上次出遊是何時，感謝高鐵公司讓他和女兒有機會出遊，長者們為表感激，在大廳快閃表演「心花開」唱跳，氣氛歡樂。

隨團志工劉先生說，擔任志工多年回饋社會，家裡有名重度身心障礙女兒，生活重心都在照顧女兒，也幾乎想不起來上次父女同遊是什麼時候，這次難得有機會，可以帶著行動不便的女兒出遠門，很珍惜這次同遊機會，也感謝高鐵公司幫忙。

中埔鄉裕民社區理事長翁聖勳說，感謝高鐵公司愛心，長輩為了旅行前的表演「心花開」，排練數十遍，展現最好一面，隨團志工也能帶著行動不便的女兒，體驗高鐵的無障礙設施，安心出遊。

高鐵嘉義站站長朱立中表示，高鐵公司持續實踐企業社會責任，希望能讓獨居長輩、弱勢者以及志工們帶著好心情出遊，留下美好回憶。

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區志工劉先生今天推著身障女兒一起出遊。圖／翁聖勳提供
高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區志工劉先生今天推著身障女兒一起出遊。圖／翁聖勳提供
高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區20多名弱勢長者今天一起到高雄出遊。圖／翁聖勳提供
高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者，中埔鄉裕民社區20多名弱勢長者今天一起到高雄出遊。圖／翁聖勳提供

嘉義 高鐵

延伸閱讀

串聯滬蘇浙皖 大環線高鐵開通

京廣高鐵 全線時速350公里運營

預估湧50萬人次！國慶焰火首度在雲林施放 將規畫兩處觀賞煙火區

臥鋪高鐵自港準時抵京 有安枕有吵眠 林世雄：有助旅業

相關新聞

怒了！六都僅台南沒有標準游泳池 不分黨派議員同台爭取

台南是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，去年全運會和明年的全中運都是由台南主辦，但游泳比賽場地卻在台中、高雄，台南主辦的賽...

草嶺社區自營客運今通車 免開車可低價暢遊草嶺景點

雲林縣古坑鄉草嶺自然景觀景點多，受限於交通不便，影響觀光也造成當地居民不便，雲林縣府推動「701」斗六經荷苞村通往草嶺市...

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

高鐵嘉義站今天幫助嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會20多名弱勢及獨居長者前往高雄一日遊，隨團志工劉先生推著坐輪椅的身障女兒參...

嘉義大林兒童交通公園啟用 縮小版馬路、斑馬線超吸睛

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，有迷你馬路、行人穿越道、平交道等模擬場域，斥資200萬元去年10月底開工，...

台南綠營黨內初選煙硝味不斷 市黨部新團隊就戰鬥狀態

民進黨台南市黨部主委在5月份改選後，由新系立委郭國文勝出擔任新任主委，繼上周六台南首場地方「反濫權、護民主」座談宣講後，...

登革熱已在家門前 台南市鼓勵自主通報獎勵金1000元

全國境外登革熱疫情持續升溫，且高雄市已出現今年入夏後新一波本土登革熱群聚事件；台南市長黃偉哲今宣布，台南市民或在台南就業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。