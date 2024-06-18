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嘉義大林兒童交通公園啟用 縮小版馬路、斑馬線超吸睛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆化身拿拐杖老爺爺過馬路，教導學生禮讓行人。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆化身拿拐杖老爺爺過馬路，教導學生禮讓行人。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，有迷你馬路、行人穿越道、平交道等模擬場域，斥資200萬元去年10月底開工，今天舉辦啟用典禮，鎮長許有疆化身拿拐杖的老爺爺，教導學童禮讓行人等知識，也歡迎學校戶外教學，帶學生實地學習交通安全。

鎮長許有疆今天化身拿拐杖的老爺爺，與28名幼兒園學童一起開箱體驗全新兒童交通公園，孩子們學習騎車轉彎、過馬路、等紅綠燈、過平交道，玩得不亦樂乎，許有疆還拿著拐杖過馬路，教育孩子如何禮讓行人，也培養孩子日常穿越馬路的風險感知能力。

公所指出，園區環狀車道是迷你駕駛學習場，設有道路、人行道、鐵路平交道、紅綠燈等，且有各式交通號誌，包括轉彎、安全方向導引、無柵門鐵路平交道、當心行人、禁止左轉、停車再開、單行道遵行、圓環遵行等標誌，從小培養孩子交通知識。

鎮長許有疆說，學校交通安全課程多為靜態，公所向交通部及縣府爭取打造兒童交通公園，歡迎學校帶學生來上交通體驗課程，期望結合戶外教學或社區踏勘，讓學生在遊戲和實境體驗中學習，更能有事半功倍成效，也邀親子假日共遊，體驗安全騎車。

嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，設有圓環、遵行方向等標誌。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，設有圓環、遵行方向等標誌。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童走行人穿越道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童走行人穿越道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童體驗停等平交道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童體驗停等平交道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童走人行道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，鎮長許有疆帶著幼兒園學童走人行道。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，幼兒園學童練習騎車遵守號誌。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，幼兒園學童練習騎車遵守號誌。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，幼兒園學童練習騎車遵守號誌。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮兒童交通公園今天啟用，幼兒園學童練習騎車遵守號誌。圖／大林鎮公所提供

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