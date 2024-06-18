台南綠營黨內初選煙硝味不斷 市黨部新團隊就戰鬥狀態

民進黨台南市黨部主委在5月份改選後，由新系立委郭國文勝出擔任新任主委，繼上周六台南首場地方「反濫權、護民主」座談宣講後，郭國文今也在市黨部開記者會，說明「黨務組織革新再造」計畫，並宣布由前市議員谷暮．哈就擔任黨部執行長，預計24日正式上任。

針對民進黨內下屆市長初選煙硝味再起，郭國文受訪表示，現階段都是黨公職自身的表態，尚未進入黨務階段，站在黨部的立場，當然歡迎各界參加黨部活動，然而，「每個政治工作者都有自己的立場」，他的立場早在主委選舉前已說明；郭國文也強調，黨務及重大議題都會由執評委共同討論。

郭國文隨後宣布黨部人事，由前市議員谷暮．哈就擔任黨部執行長，看中其擔任過3屆市議員資歷，且更是令人敬佩的女性政治工作者，期待她加入團隊，發揮社運專長，帶領黨部團隊發揮戰鬥力；副執行長由資深黨工劉哲榕擔任，主委特助則由前執行長張孟暉與國會特助許介仁擔任，2人會有不同的任務分工。

郭國文說，未來工作首要以黨務革新為重點，除持續熱絡創黨暨資深黨員感情外，有鑒於第3大黨勢力崛起，且在今年總統大選時，民進黨確實與青年族群認同有落差，因此，未來將著墨青年黨員招募，或是舉辦青年營隊，及鼓勵有志青年參政，加強世代連結。

郭國文提到，後續也會落實排黑條款與黨紀規範，強化黨部與市議會黨團及黨公職互動，目前已規畫成立黨政平台，發揮執政優勢，將由黨部邀請市長黃偉哲與府會黨公職定期開座談會，加強社會力連結，形成良性互動。