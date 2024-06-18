快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

黃偉哲日本行拜會前橋市長小川晶 開啟更多交流

中央社／ 台南18日電

台南市長黃偉哲日前快閃日本行銷台南，且和新任群馬縣前橋市長小川晶會面。小川晶是前橋市首位女性市長，雙方期許開展更多交流，讓兩市情誼加溫。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲15日前往日本，16日和小川晶會面，兩人接著到TSURUYA超市的台南展會場宣傳，小川晶稱許台南芒果香氣撲鼻。

黃偉哲表示，日治時期最後一任台南市長羽鳥又男出身前橋市，任內積極修復赤崁樓，對台南歷史文化保存貢獻良多，也串起台南市和前橋市的連結。前橋市去年在道之驛舉辦台南祭行銷芒果等多項產品，也促成前橋市民認識台南。

黃偉哲說，台南芒果、鳳梨、蝴蝶蘭等受到日本消費者歡迎，前橋市也有草莓、清酒等農特產品，期盼雙方協力推動彼此農特產品，未來促成教育、文化互動，安排學生修學旅行到台南。

市府表示，前橋市位於日本群馬縣，全市約34萬人，也是縣廳所在地，不倒翁產量約占日本70%，小川晶是律師出身，原是群馬縣議會議員，今年3月上任。

日本 黃偉哲

延伸閱讀

台南招手科技大廠 黃偉哲：綠電、再生水都準備好了

陳其邁提遷都反制藍版財劃法 黃偉哲：若未獲善意贊成遷高雄

台南無國際標準游池明年要辦全中運 議員開炮、黃偉哲：會爭取經費

芒果季節 台南市長黃偉哲、副市長葉澤山分進合擊日本及新北行銷

相關新聞

登革熱已在家門前 台南市鼓勵自主通報獎勵金1000元

全國境外登革熱疫情持續升溫，且高雄市已出現今年入夏後新一波本土登革熱群聚事件；台南市長黃偉哲今宣布，台南市民或在台南就業...

台南綠營黨內初選煙硝味不斷 市黨部新團隊就戰鬥狀態

民進黨台南市黨部主委在5月份改選後，由新系立委郭國文勝出擔任新任主委，繼上周六台南首場地方「反濫權、護民主」座談宣講後，...

AI產業專區落腳台南沙崙 園區已有9支智慧杆展現AI治理

日前行政院卓榮泰院長宣布，台灣第一處人工智慧產業專區選在台南的沙崙智慧綠能科學城，市長黃偉哲今表示因為台南已經做好迎接A...

無人智能麵店搶進嘉市 首間韓國知名拉麵店進駐中山路商圈

AI智能生活時代，許多餐廳、商店採「無人化」設計，除自助洗衣、夾娃娃機、蝦皮店到店，近年自助式「無人智能麵店」掀起熱潮，...

舊興中派出所昨動工…轉型青創基地兼旅客服務中心 明年青創團隊進駐

嘉義市警察局轄管派出所廳舍，經逾百年不同時期，有不同建築風格，繼日治時期歷史建築東門派出所，活化轉型文化基地，鬧區文化商...

孤獨死難找家屬 里長被迫伴屍

孤獨死、孤老死情形愈來愈多，台南傳出多起個案，公部門難幫忙處理後事，議員昨天質詢指，有身心障礙者在家裡過世，里長因個資法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。