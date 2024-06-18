黃偉哲日本行拜會前橋市長小川晶 開啟更多交流

台南市長黃偉哲日前快閃日本行銷台南，且和新任群馬縣前橋市長小川晶會面。小川晶是前橋市首位女性市長，雙方期許開展更多交流，讓兩市情誼加溫。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲15日前往日本，16日和小川晶會面，兩人接著到TSURUYA超市的台南展會場宣傳，小川晶稱許台南芒果香氣撲鼻。

黃偉哲表示，日治時期最後一任台南市長羽鳥又男出身前橋市，任內積極修復赤崁樓，對台南歷史文化保存貢獻良多，也串起台南市和前橋市的連結。前橋市去年在道之驛舉辦台南祭行銷芒果等多項產品，也促成前橋市民認識台南。

黃偉哲說，台南芒果、鳳梨、蝴蝶蘭等受到日本消費者歡迎，前橋市也有草莓、清酒等農特產品，期盼雙方協力推動彼此農特產品，未來促成教育、文化互動，安排學生修學旅行到台南。

市府表示，前橋市位於日本群馬縣，全市約34萬人，也是縣廳所在地，不倒翁產量約占日本70%，小川晶是律師出身，原是群馬縣議會議員，今年3月上任。