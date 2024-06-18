嘉縣新港鄉有望成立交趾陶文物館 增加觀光亮點

嘉義縣新港鄉交趾陶藝術聞名全台，當地民眾期待在奉天宮附近成立「交趾陶文物館」，增加觀光亮點；縣長翁章梁近日表示樂觀其成，將與鄉公所將討論合適合地點。

民進黨嘉義縣議員黃啟豪今天告訴中央社記者，嘉義縣新港鄉衛生所今年初搬遷至新建房舍，舊址位於中山路上距奉天宮僅數百公尺，地方人士期待在此設置「交趾陶文物館」，與奉天宮、培桂堂、林國治美術館，連成一條觀光軸線。

黃啟豪表示，日前在議會縣政總質詢向翁章梁做此提議，翁章梁樂觀其成，並說縣府與新港鄉公所將討論適合的地點來推動。

黃啟豪指出，根據縣府的調查資料，台灣寺廟交趾陶與剪黏作品7成來自新港人之手；已故交趾陶國寶級藝師林再興就是出生於新港，一生修復廟宇無數，曾參加三峽祖師廟的重修工作，也參與過嘉義城隍廟、北港朝天宮、新港奉天宮、台北龍山寺等多處古蹟修復。

此外，交趾陶大師級人物林洸沂和陳忠正，2013年縣府將2人登錄為「傳統藝術類文化資產」，他們也是新港人。

黃啟豪指出，林洸沂的作品造型渾厚、獨特，釉彩運用華麗脫俗，設色巧妙富變化，不但在技巧、釉色、溫度上改良創新，更在創新的形式與表現意圖上跳脫傳統窠臼，三度獲得民俗工藝獎、傳統工藝獎及薪傳獎。

陳忠正最為人所知的就是運用剪黏及交趾陶妝點新港，讓北港溪旁的板頭村，從傳統農村躍升為交趾藝術村，是藝術介入空間最成功的例子。

黃啟豪認為，在新港打造嘉義縣第一座「交趾陶文物館」，不僅能成為觀光新亮點，更有助於對於傳統工藝的教育與傳承。