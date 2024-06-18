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無人智能麵店搶進嘉市 首間韓國知名拉麵店進駐中山路商圈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影
韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影

AI智能生活時代，許多餐廳、商店採「無人化」設計，除自助洗衣、夾娃娃機、蝦皮店到店，近年自助式「無人智能麵店」掀起熱潮，繼嘉義首間連鎖智能麵店進駐嘉市區嘉大新民校區附近，24小時營業；韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐蛋黃區中山路商圈，無人智能麵店競爭，引起網友討論話題。

嘉義第一間無人智能麵店選在嘉大新民校區開幕，如同便利超商24小時營業，店面空間明亮，麵類種多自煮形式，配料區免費加料（泡菜青菜任你挑），付款方式有現金及電子支付，自動櫃員機選產品（結帳），拿取產品打開泡麵置入一次性鋁碗，加入免費配料，放到煮麵機按開始。

新開幕的韓熙恩24H無人拉麵嘉義中山店，特色是多款韓式小菜24H無限供應，提供多人用餐乾淨舒服的用餐環境，另有付費豬肉片、五花牛、雞胸肉、披薩韓國特色飲品多樣選擇，剛開幕有優惠，以及服務生服務引導解說，吸引許多民眾嘗鮮，中餐、晚餐時段，生意強強滾。

韓式拉麵口感，不像台灣泡麵容易泡太久變爛，適合久煮，麵體多樣，有拉麵、烏龍麵、刀削麵，韓國人喜歡將泡麵作主餐，過去只在六都有開店，嘉義首間韓式拉麵店開幕，讓民眾不用到韓國也能體驗吃韓國拉麵樂趣。

餐廳、小吃、麵店業者，針對嘉義市區接連開智能麵店競爭，業者說，人情味無可替代，不怕競爭。有網友說，自己煮沒服務，不如小吃麵店，另有網友說，宵夜有無人拉麵店可選擇，配菜加好加滿，煮完滿滿一大碗，豐盛美味滿足，勝過小吃店。

韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影
韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影
韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影
韓國無人拉麵店韓熙恩24h無人拉麵店，日前進駐嘉市蛋黃區中山路商圈。 記者魯永明／攝影

嘉義 拉麵

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