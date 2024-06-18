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舊興中派出所昨動工…轉型青創基地兼旅客服務中心 明年青創團隊進駐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鬧區文化商圈36年歷史的舊興中派出所，市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，耐震結構補強工程昨天動工。記者魯永明／攝影
嘉市鬧區文化商圈36年歷史的舊興中派出所，市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，耐震結構補強工程昨天動工。記者魯永明／攝影

嘉義市警察局轄管派出所廳舍，經逾百年不同時期，有不同建築風格，繼日治時期歷史建築東門派出所，活化轉型文化基地，鬧區文化商圈36年歷史的舊興中派出所，市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，耐震結構補強工程昨天動工，3個月完工，後續進行室內裝修工程，預計今年底完工，明年規畫主題展覽，開辦青年創業團隊進駐徵選。

位於中正路、興中街、光彩街等舊城區重要道路，交叉路口的舊興中派出所，2年前納入市府「舊城創新生」旗艦計畫，未來將保留派出所警政宣導功能，導入青年創業基地使用。市府建設處說，興中派出所活化轉型後，分別規畫主題策展、公共休憩空間、公共廁所、講座場地，以及青創團隊進駐等場域功能，成為支持舊城新生、活化、轉型的知識支援系統。

舊興中派出所修繕工程將分成結構補強以及室內裝修兩大部分，昨天結構補強工程開工，工期90天，將置入12支鋼材補強建築物結構，後續室內裝修工程接手，預計年底結構及室內裝修工程完工，明年規畫主題展覽，開辦青年創業團隊進駐徵選作業。

另，位在東市場公明路與共和路口東門派出所，是嘉市僅存日治時期警察機關歷史建築，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，文化局舉辦嘉義首位台籍醫師詩人林臥雲首展，如今興中派出所也展開活化轉型工程，市府期待完工後的青創基地旅客服務中心、串連火車站願景館、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

團隊 歷史建築 青年

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