孤獨死難找家屬 里長被迫伴屍

孤獨死、孤老死情形愈來愈多，台南傳出多起個案，公部門難幫忙處理後事，議員昨天質詢指，有身心障礙者在家裡過世，里長因個資法無法取得家屬資料，無計可施下伴屍數小時，市府應設專責窗口等彌補行政盲點。市長黃偉哲說，會精進標準作業流程，可先由警察局等司法機關找出家屬資料，聯絡家屬處理。

去年底仁德區成功里長鄭晴而接獲多件獨居市民在家死亡案件，其中1件屍體腐爛無法辨識，雖知道身分但一時間難聯絡上家屬，最後聯繫社會局證明死者是列冊對象，才送進殯儀館冰存。

市議員吳禹寰說，最近有名身障者在住處過世，里長受限個資法找不到家屬，無計可施下伴屍數小時，近年來孤獨死、孤老死漸普遍，市府應改善檢討相關措施、設專責窗口，研議修訂相關法規，讓類似案件處理能更靈活，減少里長的無力感。

民政局解釋，身分不明的亡者或暫無家屬的亡者，無法找到親屬確認身分以送進殯儀館冰櫃時，可由里長等當申請人，可攜帶或傳真里長證到殯管所服務中心，協助辦遺體進館事宜；若是社工列管案件的當事人，可由社工或區公所社會課承辦人帶社工證或服務證去殯葬所辦理；如為養護機構住民，負責人帶設施設立許可證、負責人身分證影本到殯葬所代辦；至於警方處理身分不明的死者，員警可當申請人通知殯管所派委運業者接運遺體。

社會局表示，將建立孤獨死處理流程，協助無家屬的遺體公告25日期滿後開證明、處理喪葬事宜。