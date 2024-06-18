台南七股挖文蛤 首度收費

台南市七股海鮮節7月6日至8月24日登場，其中每年都受到親子喜愛的挖文蛤體驗預計辦理4場次，市府考量歷年出席率，首度採收費辦理，每人50元、每天限量3500人；另外，8月24日和總舖師合作辦七股七寶宴，預計席開120桌。市政府呼籲，有興趣務必手刀前往報名。

市長黃偉哲昨天宣傳說，七股海鮮節每年都精采，活動期間邀20攤舉辦社區農漁特產展售，場次每年也有增加，不僅好玩，還能吃到美味的海鮮，非常適合親子旅遊。

七股海鮮節觀光赤嘴園挖文蛤體驗將在7月6至7日、20至21日舉辦，共計4場次，19日上午9時開放網路報名。

觀旅局長林國華說，觀光赤嘴園活動邁入第18年，最受親子歡迎莫過於「摸蛤仔兼洗褲」的挖文蛤體驗，往年開放免費報名都秒殺，但活動平均出席率卻只有7成，甚至有人一連報了好幾場次，導致資源浪費，因此首度採收費制，希望提高出席率。

此外，「揪團遊七GO」5大主題1日遊，活動限定優惠價每人850元，同樣在19日上午9時開放網路報名；為行銷產地直送在地尚青的七股七寶宴，今年與總舖師陳振東合作，8月24日預計席開120桌，將在7月30日上午9時開放網路預約訂桌。詳情可以上台南旅遊網或2024台南七股海鮮節官網查詢。