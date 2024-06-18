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雲林銀髮族拚電競 嘉市火肌舞比創意
雲林縣第3屆電競派對7月27、28日舉辦，總獎金36萬元，即起開放報名，縣府首度培訓銀髮電競戰隊，76歲陳貴枝說，陪孫子打電動才接觸電競，孫子幫她報名這項活動，非常興奮；另，嘉義市政府首創的火肌舞將辦創意比賽，昨發表火肌舞英文版，引領民眾動起來。
雲林縣府表示，電競派對融合在地文化霹靂布袋戲及西螺七崁武術，打造全齡化賽事，主賽事「跑跑卡丁車：飄移PC組」、「傳說對決」，將有韓國職業戰隊FearX等選手現身，屆時還有戰隊互動區，隨機邀請民眾上台進行表演賽。
縣長張麗善宣傳活動更宣布特別培訓銀髮電競戰隊，隊員包括76歲陳貴枝、73歲林文卿、63歲的張秀丹及王麗春，陳貴枝說，農業社會沒機會打電動，幫忙照顧孫子後，陪孫子一起打電動才接觸電競，很興奮可參加電競賽事。訊息可洽臉書粉專「2024雲林電競派對」。
嘉市府去年推出首創火肌舞獲廣大回響，衛生局指出，持續落實全民運動融入生活的目標，舉行火肌舞創意活動比賽，3人以上即可組隊報名，今起到8月8日網路初選創意影片活動，線上填表單、上傳影片至「嘉市A健康」臉書粉專，8月31日為決賽現場創意評比。
副市長林瑞彥昨在文化局前廳宣傳火肌舞創意比賽，發表英文版火肌舞更和眾人一起跳，築夢者舞團則以街舞詮釋火肌舞，氣氛超級嗨，他說，創意舞蹈融入火肌舞，促進健康運動風潮。
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