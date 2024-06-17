台南招手科技大廠 黃偉哲：綠電、再生水都準備好了

台南市府今天召開投資會報，透過跨局處協調助業者解決設廠問題，市長黃偉哲表示，半導體、人工智慧科技等產業最需要的綠電、再生水等已備妥，持續爭取優質企業進駐。

台南市政府經濟發展局長林榮川表示，民國113年第4場投資會報新增5案，分別是綜合渡假城、產業園區開發、精密機械、生技、金屬製品等投資案，合計將帶來新台幣45億元投資、超過800個就業機會；另外，解除列管已完成投資4案，總計28億元投資、創造347個就業機會。

林榮川指出，目前列管2億元以上重大投資案82案，投資額達2448億元，自黃偉哲上任以來，已有101案完成投資、投資額約1475億元，各類型投資湧進台南，落實投資營運，為台南挹注新經濟能量，也帶來更多就業機會。

黃偉哲表示，對半導體、人工智慧科技等產業最重要的綠電、再生水、土地及人才等條件，台南都準備好了；台南400年前進入大航海時代，400年後的今天，台灣以智慧科技島成為世界中心，台南更是科技生態系完備，盼迎接國內、外優秀領頭羊企業進駐，攜手引領航向科技新未來。