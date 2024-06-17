AI科技當道！嘉縣議員喊話縣府 爭取「嘉義子弟」梁見後返鄉投資

當今AI科技當道，除了引起炫風的輝達黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，還有嘉義子弟美超微董事長梁見後，今天縣議會有議員希望縣府加強聯繫返鄉投資。縣長翁章梁說，有積極聯繫，縣府經發處持續了解追蹤中。

縣議員黃嫈珺表示，縣長翁章梁力推農工大縣成績非凡，現今AI科技當道，有可能是台灣下一個護國神山，輝達董事長黃仁勳曾說未來5年會在台灣設立投資研發中心，也透露地點可能會在台北、台南、高雄；美超微董事長梁見後是嘉義縣竹崎鄉子弟。她問翁章梁是否曾向梁見後提出爭取AI投資中心或相關產業園區來嘉義？

翁章梁說，2年多前梁見後4兄弟曾來縣府拜訪，當時希望縣府賣給他們30公頃土地，因當時沒有這麼大面積土地，曾提及是否考慮用租的方式？如果可以，馬稠後的台糖地約100公頃可以協助取得，可能他們各種考慮，也就不了了之。

翁章梁說，後來他們在桃園有取得8公頃土地，近來會再擴展2公頃，梁見後在美國做伺服器，其他兄弟在台灣做很多原料供應如電池、機殼等。日前很誠懇向他表示，嘉義鄉親很期待他回來投資，他們也詢問很多要件、條件，表示會進行評估，目前縣府經發處持續了解追蹤。

黃嫈珺表示，縣府既然有這樣的企圖心，希望能落腳朴子。

翁章梁說，基本上要有符合條件的土地，如果再經過報編、核定、處理等程序最快也要2、3年，目前符合條件的馬稠後其實有許多土地是位於朴子市。