廁所遲未開放？大凍山鞍部挨批公廁設置不便民 南市府這樣說

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑今天質詢，道路天坑、再生水回饋、大凍山鞍部廁所水電等問題，其中大凍山公廁遲未開放，更讓山友熱議。台南市府表示，公廁採用山友建議，選擇具化糞池分解後排放，完工後將舉辦環境教育活動，呼籲山友盡量在山下如廁，共同維護山林環境。

蔡淑惠指出，南區喜樹、安平區道路曾出現多起天坑事件，載鋼板的大貨車、大型水泥車都曾掉進天坑，市府說會全面道路總體檢，誰知6月13日清晨，在南區鯤鯓路發生遊覽車天坑事件，遊覽車準備載著南區文南、鯤鯓、明亮鄰長們出遊，還好當時是空車，如果坐滿鄰長怎麼辦？目前鄰長聯誼會準備跟市府提出國家賠償，希望市府協助。

蔡育輝針對大凍山、雞籠山停車場、涼亭和廁所等問題，指市長2022年4月13日曾答允在1年內解決這些問題，結果，大凍山公廁無水源遲遲無法開放，觀旅局曾針對大凍山設置公廁問題，進行1957份問卷調查，內容卻沒有全自動沖水廁所選項，為何做一份誤導民眾的問卷？每個縣市為發展觀光，積極設置便民設施，何況是具有自動沖水設備的廁所，黃市長也同意編列2200萬，為何大凍山登山客和觀光客至今仍無廁所可用，觀旅局為何仍不作為？

觀旅局表示，大凍山鞍部公廁由林保署撥地、台南市政府興建，經與林保署討論，考量對山林最小衝擊，採用山友建議，選擇具化糞池分解後排放，工程正進行中，完工後將辦理環境教育活動，並宣導山友盡量在山下如廁，共同維護山林。

另水電問題，觀旅局指出，因需整體考量山林環境、水電來源、生態影響與土地使用等相關事宜，將邀集林保署嘉義分署與白河區公所現勘，共同研議水電相關解決方案。

市警局長廖宗山即將在下月16日退休，蔡育輝、蔡淑惠、李中岑今天聯合送上「警界之光、台南之光」中堂，為警界鐵漢獻上祝福，並建議市長黃偉哲可學台中市府作法，延攬廖入府。