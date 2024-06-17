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天降危機？嘉義市店家騎樓頂飾板掉落 男子頭部被狠砸

中央社／ 嘉義市17日電
嘉義市北榮街16日下午發生某店家騎樓頂面飾板掉落，當場砸中1名男子頭部。市府17日表示，店家已承諾負擔支付醫療費用，同時盡速修復掉落飾板。圖／民眾提供（中央社）
嘉義市北榮街16日下午發生某店家騎樓頂面飾板掉落，當場砸中1名男子頭部。市府17日表示，店家已承諾負擔支付醫療費用，同時盡速修復掉落飾板。圖／民眾提供（中央社）

嘉義市北榮街昨天下午發生某店家騎樓頂面飾板掉落，當場砸中1名男子頭部，幸傷勢輕微；市府表示，店家第一時間已承諾負擔支付醫療費用，同時會盡速修復掉落飾板。

嘉義市北榮街上，昨天下午有1名男子站在騎樓內，突然有一塊長逾100公分長型飾板，從空中砸下來，當場砸中這名男子頭部，讓男子一直摸頭並往上看；整個過程都被店家騎樓監視器拍下來，影片還被上傳到網路社群，引起網友議論紛紛。

嘉義市政府工務處表示，今天接獲陳情後，立即派員前往現場勘查，要求店家先設置警示措施並將掉落飾板盡速修復，同時發文店家限期修繕完畢。

工務處指出，依據建築法相關規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物構造及設備安全，如認為屬於未維護建築物合法使用與其構造及設備安全所致者，可依相關規定裁罰。

嘉義 建築

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