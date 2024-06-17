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7成是身心障礙、弱勢員工 虎尾這旅店獲評友善特色店家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮登豐米蘭商旅化身友善共融職場，旅店14名員工就雇用4名身心障礙者、6名中高齡勞工，超過7成晉用特定待業者比例，為雲林縣最高，也成了旅店一大特色；虎尾就業中心期待更多企業運用勞動部獎勵措施，共同打造多元共融職場。

「只要肯做，沒理由拒絕！」登豐米蘭商務旅店以開放的態度，晉用7成特定待業者，獲勞動部頒發「友善信賴廠商」獎項。負責人甘珈嘉說，過程中雖有幾名身障員工無法適應選擇離開，她反而鼓勵員工「相信你可以的，你也要相信自己可以」，讓員工逐步為自己感到驕傲。

該旅店創立5年多，甘珈嘉分享自己用人理念。她說，身心障礙者的「弱勢」，往往是社會貼標籤，或身障者自身的想法，她以建立自信、肯定自我，取代包容與同情，她常鼓勵他們「做一樣的事、領一樣的錢」別想太多；她發現，只要克服心理障礙的員工，比起一般員工更易於管理與溝通，她呼籲更多企業能以開放的態度，給身障或中高齡者自我展現的機會。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，為協助弱勢就業，鼓勵中高齡投入職場、企業開放友善職缺，勞動部推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，凡年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者，離開職場3個月以上，經就服機構推介就業，勞工最高可領取6萬元獎勵金、補助企業職場支持輔導費每年最高30萬元，歡迎中高齡求職者及各企業洽詢就業中心。

虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮登豐米蘭商務旅店以開放的態度，雇用多達7成的身心礙障等特定待業者，讓旅店獲勞動部頒發「友善信賴廠商獎項」。記者蔡維斌／翻攝

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