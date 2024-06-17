預估湧50萬人次！國慶焰火首度在雲林施放 將規畫兩處觀賞煙火區

國慶焰火今年將首度在雲林施放，雲林縣政府今在議會定期會專案報告籌備進度指出，國慶焰火籌備委員會規畫施放1.2萬顆焰火彈，施放時間約30至40分，考量國慶日當天人潮眾多，縣府將規畫2處民眾觀賞區，預期該活動將為雲林帶來50萬觀光人次。

雲林縣府民政處長蕭德恕表示，國慶焰火晚會規畫無人機表演、地方藝文團體及知名藝人演出，國慶焰火籌備委員會規畫施放1.2萬顆焰火彈，施放時間約30至40分，縣府配合國慶焰火活動，將串連國際偶戲節、西螺藝陣文化季、農業機械展等系列活動，打造漫遊雲林遊程，總活動經費約8千萬元，預估可為雲林帶來50萬觀光人次。

雲林縣長張麗善表示，國慶焰火將在虎尾高鐵特定區施放，現場規畫民眾觀賞區、貴賓區、晚會主舞台及表演區，原民眾觀賞區只有位於建成路一處，考量當天人潮眾多，將在高鐵站前行政專區新增一處。

蕭德恕表示，觀賞區分為坐落在高鐵特定區文教用地的貴賓區，約可容納3千人左右，兩處民眾觀賞區預計各能容納1萬人，加上周邊用地使用，將以分流分地方式讓民眾舒適欣賞煙火。

縣府籌備小組預測活動當天下午3時至晚上9時人潮最多，張麗善說，包括高鐵、台鐵都有疏運計畫，高鐵特定區周邊將規畫大量停車空間，讓開車、騎車民眾可以停放，再透過接駁車接送，讓民眾在10分鐘內即可快速往來主場地，疏運細節目前仍在規畫，是目前較艱鉅的任務。