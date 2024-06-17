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慘不忍睹？戶政事務所「新人拍照區」挨批 嘉縣議員盼加強美感

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員江佩曄於議場秀出多張戶所拍照區照片批評，很陽春、慘不忍睹。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣議員江佩曄於議場秀出多張戶所拍照區照片批評，很陽春、慘不忍睹。記者李宗祐／翻攝

新人嘉義議員反映，縣內部分戶政事務所新人完成結婚登記要在拍照區打卡，卻發現畫面很難看；議員實際到戶所查看果然很陽春、慘不忍睹。希望民政處加強拍照背板美感。民政處表示，會找有設計理念者，做整體規畫。

議員江佩曄質詢表示，有新人到服務處陳情，嘉義縣部分戶政事務所拍照打卡區，都沒有一間能看的，因為新人也會打卡分享，或許也會吸引外地人來證婚。她實際到水上、太保、鹿草等地戶政查看拍照區背板，實在很陽春、慘不忍睹。希望民政處加強拍照背板美感。

民政處長楊健人說，因嘉義縣有18個戶所，拍照區空間有限，不像嘉義市只有2個戶所空間寬敞，可以做比較精緻設置，目前會找一些有設計理念者，做整體規畫。

江佩曄說，即使空間狹窄也可以讓它有美感呈現，畢竟結婚對大多數人而言是一生只有一次的重要回憶。

民政處長楊健人表示，會找有設計理念者，做整體規畫。記者李宗祐／攝影
民政處長楊健人表示，會找有設計理念者，做整體規畫。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員江佩曄表示，即使戶所空間狹窄也可以讓拍照區有美感呈現。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員江佩曄表示，即使戶所空間狹窄也可以讓拍照區有美感呈現。記者李宗祐／攝影

嘉義 新人 結婚 議員

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