台86線東延台3線 改善長期交通壅塞 環境影響評估中

「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號工程」除可改善台86線與台19甲線交通壅塞問題，並大幅提升關廟龍崎地區交通發展，完善路網的便捷性與效益，台南市議員杜素吟今天質詢時，關心工程的進展，市府表示，正進行環評，2025年2月提報環境部，審定後續報建設計畫，2028年完成設計及用地取得並動工。

行政院已在2022年核定「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號工程」可行性評估，台86線延伸案關係到關廟、龍崎發展，也備受民眾期待，不過，1年多來都沒有新的進度，也有民眾質疑是說說而已。杜素吟今天在市議會市政總質詢表達關切，要求市府不能放鬆，務必早日開通。

工務局指出，基於路網整體規畫併入台86線東延案綜合規畫及環評作業，「台86線向東延伸至台3線新闢道路工程」正進行環境影響評估，預計2025年2月提報環境部，將於審定後續報建設計畫，預計2026年建設計畫核定，2028年完成設計及用地取得，2033完工。

南市府指出，台86線是最接近台南市區的快速公路，但往東至台3線的182線行經山區彎曲難行，經努力爭取獲行政院核定延伸計劃，將以約10.1公里的新闢路段，銜接182線共線約5.8公里。

182線龍崎到內門段，有部分路段彎曲又高低落差大，加上車友來此飆速壓車追焦，之前車禍頻傳，有死亡道路之稱，經嚴格取締以及加設防護及防追焦措施，明顯改善，而86線東延也有部分與182線共線，將可改善182線的道路讓交通更安全。

市府表示，為了改善台86線與台19甲線交通壅塞問題，並大幅提升關廟龍崎地區交通發展，完善路網的便捷性與效益，積極向中央爭取台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號及往東延伸至台3線，未來完成後不只可縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，也有助於提高觀光的吸引力。