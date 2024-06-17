嘉市議員林煒軒遇襲 民進黨前主委聲援反暴力

民進黨籍嘉義市議員林煒軒去年11月及今年元月遇襲，涉案人等先後到案，全案由嘉義地方法院審理中；民進黨嘉義市黨部前主委陳英華今天上午與支持者於嘉義地方法院舉牌「反暴力，要真相」聲援。

陳英華表示，市議員林煒軒在去年11月1日與今年1月28日先後遭到假車禍的攻擊，許多人都在質疑，這背後是否有政治動機。他進一步爆料，林煒軒遇襲後，立委王美惠立刻認定是單純車禍事件，市議員黃敏修影射林煒軒是自導自演，懷疑黃意圖影響警方辦案方向。

他說，主嫌郭三賢被發現曾擔任立委王美惠團隊成員江熙哲（江總）司機，犯案前後更是密切與立委王美惠團隊在興達路的住家聚會，相關車輛已查出是江熙哲胞弟江熙偉、黃敏修等人所有。

陳英華呼籲檢調機關重啟調查，抓出幕後的主使者，還社會一個公道。

江熙哲駁斥，「胡亂東拼西湊！都不是事實！」，郭三賢約40年前曾在KTV當少爺，被他辭退，郭離開嘉義後雙方就沒有來往；林煒軒案嘉義地檢署檢察官已起訴，進入法院審理階段將宣判，林煒軒另提告黃敏修涉及教唆傷害、妨害自由罪，已不起訴處分，將與律師討論，考慮對陳英華提告。

去年襲擊林煒軒的嫌犯江宗翰坦承受師父郭三賢指示行動，今天上午以15萬元與林煒軒和解。林煒軒說，目前只和江宗翰針對民事和解，刑事方面將在7月29日宣判。