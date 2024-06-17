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台南推老舊社區接管 污水下水道普及率逾28%

中央社／ 台南17日電
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照

台南市政府推廣建置污水下水道系統，屬老舊社區型態的安平污水系統大同分區污水接管工程第四標於5月完工，增加南區1852戶接管，全市接管戶數約20.9萬戶，普及率28.5%。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，污水下水道是提升環境品質重要基礎設施，也是現代化都市必備，隨污水下水道建設推進，環境漸有轉變，民眾更意識環境保護重要性，積極配合污水工程，顯著提升用戶接管率。

台南市水利局提供資料指出，「台南市安平污水系統大同分區污水接管工程第四標」，施工範圍多屬老舊社區型態，許多後巷空間不足，施工難度較大，但在民眾支持和配合下，工程得以順利進行，並於5月完工，完成約2400公尺管線鋪設，實際接管戶數達1852戶。

水利局指出，用戶接管完成後，區域景觀和環境衛生都得到一定程度改善，台南市持續建置7大污水下水道系統，截至5月底，全市已接管約20.9萬戶，公共污水下水道普及率達到28.5%，市府每年投入新台幣數十億元進行系統新建、營運維護及水再生永續價值提升，將持續推動污水用戶接管。

水利局 污水

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