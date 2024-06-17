雲林電競派對結合在地布袋戲暑假登場 首度打造銀髮戰隊

雲林縣第三屆電競派對將於7月27、28日舉辦，今年活動主題結合雲林在地文化「霹靂布袋戲」及「西螺七崁武術」，總獎金36萬元，即日起開放報名，縣府今年首度培訓銀髮電競戰隊，將電競遊戲打造為全齡運動，邀請民眾一起對戰。

雲林縣政府今舉辦「2024雲林電競派對」宣傳記者會，今年雲林電競派對融合雲林在地文化「霹靂布袋戲」及「西螺七崁武術」，打造全齡化賽事，主賽事「跑跑卡丁車：飄移PC組」、「傳說對決」，邀請知名體育主播徐展元，搭配前跑跑卡丁車選手朔月，分別擔任主播賽評。

7月27、28日線下賽包含現役「跑跑卡丁車：飄移」韓國職業戰隊FearX選手 爆哥、One Team戰隊選手、基隆東、電競主播GHOT很熱、賽評 阿寒RHAN以及霹靂布袋戲真人素還真、coser嘴嘴、緹菈等，都將陸續現身，現場將有戰隊互動區，隨機邀請現場民眾上台進行表演賽。

雲林縣今年特別培訓銀髮電競戰隊，隊員包括76歲陳貴枝、73歲林文卿、63歲的張秀丹及王麗春，陳貴枝說，農業社會沒有機會打電動，直到幫忙照顧孫子後，陪孫子一起打電動才接觸電競，這次活動是孫子幫她報名，她很興奮可以參加電競賽事。縣長張麗善表示，雲林縣積極發展電競，透過專業賽事結合地方文化，讓電競遊戲不分年齡，全民皆可參與。