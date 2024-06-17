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雲林老牛安養中心 故事編進教科書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
青農林家良創設水牛安養中心收養退役老牛，讓老牛老有所終，老牛樂樂與老農人牛情深的故事也被編入英文教科書。記者蔡維斌／攝影
青農林家良創設水牛安養中心收養退役老牛，讓老牛老有所終，老牛樂樂與老農人牛情深的故事也被編入英文教科書。記者蔡維斌／攝影

雲林縣青農林家良創設水牛安養中心，人道收養退役老牛，讓一生辛苦耕作的水牛老有所終，不致淪落屠宰場，目前安置3頭水牛。林家良推展台灣牛教育文化，感人的人牛故事躍上高中英文教科書，遠從台北送來的水牛「樂樂」成了主角，預計下學年高二學生即可看到這篇台灣牛的故事。

林家良原在台中從事機械工作，10年前返鄉務農，以自然農法栽種無毒米，耕牛成了重要夥伴，不忍老牛辛苦一生後面臨宰殺命運，前年在他的農田創立水牛安養中心，陸續有老農把老牛送來免費安養，每頭牛和主人離別不捨的場景讓他深受感動，分享在臉書成了別具意義的生命教育。

安養中心平均每月開銷大約兩萬元，林家良種稻換錢買牧草，細心照顧直到老牛終老、安葬，他為每一頭老牛取名，像家人一般地呵護，目前安養3頭水牛，其中樂樂遠從新店送來，林家良表示，去年出版社看到聯合報報導樂樂與飼主人牛情深的新聞很感動，因此編入英文教科書，作為生命教育教材。

日前林家良拿到教科書即開心拿給老牛看，並說「你們不僅上報紙，還上了英文教科書」。課文內容「我叫樂樂，是頭水牛，我並不快樂，要整理水田又要運送沉重農產，1歲時差點被賣掉宰殺，幸好一位農夫救了我，我和其他水牛度過13年快樂時光，直到農夫中風病重，無法耕作....」。

林家良說，他已向農政單位申請擴大安養中心，將可容納12頭水牛，預計9月完工，未來希望打造牛教室、老牛博物館等，讓更多民眾貼近農村。

教科書 水牛 英文

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