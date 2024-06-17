星期評論／農產外銷亮眼 莫忘獲利主力在國內

台南水果開拓外銷市場，近來捷報不斷，芒果在日本或新加坡上架論顆販售，高品質水果單顆可賣到新台幣數百元，讓果農振奮；政府為降低對大陸等「單一市場」的依賴，致力擴展並穩定國際市場通路，農產外銷成果雖亮眼，但莫忘了國內市場才是果農獲利主力，提升品質及技術，穩定國內市場供需與行情，才是農民追尋的目標。

台南鳳梨、芒果、文旦等產量皆數一數二，近年進軍國際翻倍成長，日本能買得到不稀奇，鳳梨進入新加坡唐吉訶德通路，更搶下銷售紐西蘭的頭香；芒果歷年銷往日、韓，今年跟隨鳳梨也進入新加坡。

尤其，國外超市可見台南水果，售價紛紛躍上百貨等級，鳳梨賣到日本單顆都數百元，紐國更預估零售價換算每顆近新台幣500元；芒果銷日、韓、新加坡同樣有單顆破百元的行情，是國內市場的數倍，在國外也算是高單價。

台灣水果拓展國際市場面臨其他熱帶國家競爭，低價搶市難敵東南亞，台南農產品挑選優良品項，輔以運送過程的冷鏈物流，集貨、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工等，因應外銷量的提升，帶來農業正向提升。

以台南芒果產區為例，地方農會透露外銷比率占不到1成，主力還是倚靠國內市場，農民最怕盛產時價跌，血本無歸，因此「看什麼好價就種什麼」，產銷失衡，光靠目前的外銷通路仍是無法完全解決。

賴清德總統近來說去年農產外銷數量已達到3.4萬多公噸，其中超過一半的水果銷往日本，要帶領台灣的農業打世界盃，台南市長黃偉哲近來旋風式出訪，努力媒合通路、拓展國際市場，力道與成績受肯定，但農民不會挑市場，只盼賣個好價格，當外銷輔助建立台灣水果品牌，也要實質帶動農民跟進提升栽種品質、運送技術等，朝向精緻化，才更務實提升農產價值。