芒果季節 台南市長黃偉哲、副市長葉澤山分進合擊日本及新北行銷
芒果季節來到，台南市長黃偉哲昨晚赴日24小時快閃日本群馬縣前橋市老牌超市分店，預計今晚返國。副市長葉澤山等人今下午也出席板橋大遠百台南芒果一日快閃活動，南市正、副市長賣力奔波，盼今年台南芒果產銷開出紅盤。
南市府發布新聞稿指出，市長黃偉哲是昨天晚上赴日，預計今晚返國，24小時快閃日本群馬縣前橋市老牌超市的分店，了解台南芒果上架與觀光推廣情形，在該超市的台南展（Tainan Fair）現場，有不少民眾駐足選購台南芒果，而攤位也同步陳列台南觀光宣傳資訊，讓消費者採購品嘗台南愛文芒果的同時，也能認識台南。
黃偉哲表示，近年台南優質農特產品包括鮮果、冷凍品、加工品等在日本逐漸受到消費者肯定，除了此次到訪的TSURUYA以外，其他包括永旺、丸久等大型連鎖超市也都開始穩定採購台南商品，會持續努力，將台南好東西推廣到國外市場。
今下午在板橋大遠百B1綠洲區舉行台南芒果一日快閃市集，現場提供消費滿額抽獎、芒果試吃，除了南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區帶來新鮮芒果，還有油蔥酥、肉燥貢丸、糙米茶、桂花酸梅湯、紅棗銀耳湯等臺南農特產品。
包括副市長葉澤山、市長夫人劉育菁、農業局長李建裕及多名區長也出席一起製作芒果優格，吸引大小朋友目光，在炎炎夏日中感受甜蜜、既消暑又暢快。
李建裕表示，台南芒果每年約6月上市，7月盛產。因去年為大年，芒果盛產，樹體養分未及完全恢復，導致今年產量有所減少，但在農人細心照料下，上市芒果仍維持高品質，2024台南國際芒果節22、23日在走馬瀨農場開幕，6月23日起各周末陸續在南化、玉井、大內、楠西、官田、左鎮等都有產地活動舉辦，詳細資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁
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