南化水庫僅差近1公尺滿庫 預估不會溢流原因曝
南台灣近來水情好轉，南化水庫蓄水量穩定攀升，今晚6點蓄水率逼近95%，離滿庫自然溢流不到1公尺，水利署南區水資源分署除減少自自旗山溪甲仙攔河堰越域引水外，也預定下月啟動曾文南化聯通管，將水輸送續存至烏山頭水庫，讓珍貴水資源能有效利用。
水利署南區水資源分署水情資料顯示，今晚南化蓄水量為8432萬立方公尺、蓄水率94.53%，水庫水位來到179.02公尺，離滿水位180公尺，僅剩0.98公尺。
另外曾文-烏山頭水庫總蓄水量達3億1015萬立方公尺，蓄水率53.18%，三座水庫總蓄水量近3億9600萬立方公尺，而目前進入汛期，後續蓄水量可望仍會持續上升。
資料顯示，南化水庫自本月7日至13日自甲仙攔河堰越域引水達1839萬立方公尺，也是推升南化水庫蓄水率大增主因，目前僅剩不到1公尺即會自然溢流，外界好奇南水署如何調度水源？
對此南水署副分署長兼發言人林玉祥今晚表示，針對日來水情變化，日前已開會因應更有效調度水原，除減少自旗山溪甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，也會自6月底啟動曾文南化聯通管作業，將水送往烏山頭水庫續存，有效發揮該三大水庫功能。
今晚6點烏山頭水庫蓄水量為約68%，蓄水量5351萬立方公尺，離滿庫7847萬立方公尺，尚有近2500萬立方公尺空間，後續也將展開嘉南二期稻作供灌，蓄水量會持續降低，林玉祥說，為有效調度三大水庫水源，未來仍得隨時繃緊神經，步步為營。
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