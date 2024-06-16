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當舖公會東石漁港放流30萬魚苗 復育漁業資源

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣省當舖商業同業公會聯合會今天於東石漁港舉辦魚苗放流活動，在海巡人員戒護下，放流30萬魚苗。圖／嘉義縣政府提供
台灣省當舖商業同業公會聯合會今天於東石漁港舉辦魚苗放流活動，在海巡人員戒護下，放流30萬魚苗。圖／嘉義縣政府提供

台灣省當舖商業同業公會聯合會今天於東石漁港舉辦魚苗放流活動，在海巡人員戒護下，放流30萬魚苗；理事長張宏富表示，藉由放流魚苗活動，響應政府推動海洋復育，聯合會近年已舉辦4次魚苗放流，每次30萬至50萬尾。

在聯合會號召下，各縣市當舖公會幹部及眷屬近250人，群聚東石漁港舉辦「『當』」我們愛在一起 魚苗生態放流活動」，嘉義縣政府秘書柯登雅、農業處漁業科長張建成、六腳鄉長黃鉦凱等人出席共襄盛舉。

張宏富表示，自己非常喜愛海洋休閒活動，近年來海洋漁業資源受到氣候變遷、棲地環境破壞及漁撈技術精進等因素，漁業資源豐富度可以說是日益減少，因此，保護漁業資源已是刻不容緩的事，而魚苗放流活動，正是增裕漁業資源最直接的方法之一。

他表示，面對海洋漁業資源正在逐漸枯竭，各地漁民都發現漁撈捕獲的魚種變少了，魚隻也越來越小；台灣省當鋪同業公會聯合會發起自發性購買30萬魚苗，包括10萬尾午仔魚、10萬尾黃錫鯛、10萬尾布氏鯧鰺，藉由魚苗放流補充漁業資源。

縣府農業處表示，今年嘉義縣轄海域已核准15場魚苗放流活動，放流魚種包括烏魚、文蛤、日本鰻、七星鱸、草對蝦、嘉鱲、黃鰭鯛、布氏鯧鰺、黃錫鯛、三棘鱟合計近600萬尾，都是由民間組織自發性活動，希望可以逐漸恢復大海豐富、綺麗的樣貌。

農業處表示，魚苗放流必須向政府申請許可才能進行，過去常有些不正確放流行為（民間稱放生），不但未達到增殖或護生目的，反而害死生物；農業部現在公告有「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，針對放流魚種、地點等都有規定。

政府已有調查放流魚種的棲息環境及習性等生態特性，提供建議適合放流的魚種及地點，讓民眾放流時可以選擇，同時也必須有取得教育訓練認證的海域放流權責人員在場。

民眾若要進行魚苗放流，應事先向嘉義縣政府漁業科提出申請，漁業科會協助及輔導，與民間合作共同增裕漁業資源。

當舖公會聯合會發起放流魚苗裕漁業資源。圖／嘉義縣政府提供
當舖公會聯合會發起放流魚苗裕漁業資源。圖／嘉義縣政府提供
當舖公會聯合會發起放流魚苗裕漁業資源。圖／嘉義縣政府提供
當舖公會聯合會發起放流魚苗裕漁業資源。圖／嘉義縣政府提供
當舖公會聯合會號召下，各縣市公會幹部及眷屬近250人，群聚東石漁港舉辦「『當』」我們愛在一起 魚苗生態放流活動」。圖／嘉義縣政府提供
當舖公會聯合會號召下，各縣市公會幹部及眷屬近250人，群聚東石漁港舉辦「『當』」我們愛在一起 魚苗生態放流活動」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 東石 農業部

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