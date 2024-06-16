影／嘉義市長盃全國健美錦標賽登場 300選手展現力與美

嘉義市體育會健美委員會今天在東區體育館舉辦市長盃全國健美錦標賽，有來自全國300多名健美愛好者參加，亞洲盃女子形體金牌3連霸有「台灣健美女神」之稱的李佾明也參賽；全場最高齡61歲選手管永光說，健美運動有助於年長者肌力訓練，應加以推廣。

健美委員會主委蔡明洲表示，為響應全民體育，推展健美運動，增進運動人口，以健康城市為目標，舉辦健美比賽，至今已有10年歷史。

健美委員會總幹事宋賢宗說，現在健身房林立，吹起健美運動風，運動人口增加，不少青少年追求力與美、展現肌肉；本屆有300多名選手參賽，從18歲到22歲青少年組，到壯年組最高齡有60多歲；有50名女子選手，當中還有曾獲亞洲盃3連霸的李佾明。

宋賢宗表示，希望透過健美比賽讓大家知道如何健美、健身，進而推展全民運動，讓各個階層青少年至長輩多參與健美運動，尤其肌少症問題隨著年齡增長顯現，做重訓可以有效改善。

曾獲亞洲盃3連霸也是國內各賽事常勝軍的李佾明說，10年接觸健美運動後就愛上這個舞台，雖然最近賽事比較少，但是仍持續不斷鍛鍊，希望今天仍能獲得好成績。