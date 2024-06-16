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雲林進入花生採收季 縣府盤點200多處安心曝曬場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，因雨怕發芽更雇工篩檢，以降低損失。記者蔡維斌／攝影
雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，因雨怕發芽更雇工篩檢，以降低損失。記者蔡維斌／攝影

雲林縣是國內花生主產地，一期花生進入採收季，今年種植面積逾4000公頃，為因應農民曬花生所需場地，縣府與公所、警察單位等完成協調，盤點出200多處道路或空地，作為合法曝曬場所，並有警車協助巡邏，讓農民花生曬得安全又安心。

雲林今年一期花生面積4170公頃，主要聚集在北港、元長、虎尾、土庫、東勢、麥寮等地。每年6月進入採收季，以往採收後的花生，農民均在各地道路旁就近占路曝曬，有時擔心花生被偷，夜間還睡在路邊看顧花生，十分辛苦又不安全。

土庫鎮公所為解決曬場問題，最近盤點合適道路並申請路權，公布數十處「合法曝曬道路」，其中有超過30公里長的路段供曬花生。鎮長陳特凱說，曬場多半選擇車輛行人少的路段，即日起至7月31日農民可前往公告合法的路段曝曬花生，不過使用期間仍呼籲農民要做好警示安全，除了路肩，有的小路封路曬花生，更要提前做好示警或請車輛繞道指示，以保安全。

陳特凱表示，為進一步服務農民，若有需要三角錐、閃光燈，可洽詢里辦公處商借，並希望能愛惜公物。

縣府農業處表示，目前縣內共盤點超過200處曝曬場，請公所按往年借用面積大的廟地廣場或人車較少且安全性高的路段，並協請縣警察局協助巡邏，以保安全。

至於最近因雨導致花生發芽，北港、元長陸續傳出災損，農民忙著篩檢並加強曝暴，以防發芽或發霉量增加。農業處長魏勝德表示，目前尚未達救助標準，近來天氣已好轉，若有延遲性農損，將會持續追蹤。呼籲若有出現果莢發芽情況，盡快到公所通報，若達標準將會向農業部申報。

雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，縣府和各公所盤點合法道路曬場，希望農民善用，以保安全。記者蔡維斌／攝影
雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，縣府和各公所盤點合法道路曬場，希望農民善用，以保安全。記者蔡維斌／攝影
雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，縣府和各公所盤點合法道路曬場，希望農民善用，以保安全。記者蔡維斌／攝影
雲林進入花生採收季，各地路邊到處可見農民曬花生，縣府和各公所盤點合法道路曬場，希望農民善用，以保安全。記者蔡維斌／攝影

北港 農民

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