「夏日綠寶石」瀕臨消失 新市搶救白蓮霧樹命名盼保存

台南新市早年以栽種白蓮霧聞名，有「夏日綠寶石」美稱，近年來地方快速發展，白蓮霧樹因開發瀕臨消失，新市公所日前完成2株白蓮霧樹移植，今天完成取名為「欣榮」、「薪傳」，盼在地白蓮霧樹能獲得妥善生長，延續在地農產特色。

新市因緊鄰南科，20多年來因南科高速發展，市容變化大，幾乎每月都可見各地大興土木，開發過程樹木移植砍伐難避免，一株株白蓮霧樹遭大量砍除，前鄉長鄭枝南任內投入搶救老白蓮霧樹保存，逐一編號建檔共有88株，還題詩「透早天罩霧，烏鶖騎水牛，順序提茄薯，後宅撿蓮霧。」讓老一輩鄉親心有戚戚焉。

新市各界多年來雖持續投入搶救老白蓮霧樹。但不敵開發現實，且多數老樹樹齡未到保護標準，白蓮霧樹數量越來越少，當年建檔的88株，最新調查僅存33株，地方憂心，數量恐怕會更少。

地方各界近年來除投入白蓮霧樹保存，公所也盤點適合移植老白蓮霧樹，除多年前先將其中一株移植至新市三里活動中心空地，今年3月還新完成另一株，分別由市長黃偉哲命名為「薪傳」、「欣榮」，今由民政局長姜淋煌、立委陳亭妃、新市區長譚乃澄、副議長林志展、市議員余柷青、陳碧玉、李偉智及與會里長共同揭牌，新市白蓮霧節也將在22日登場，熱鬧可期。

本身是白蓮霧產銷班的新市里長鄭明堂也由現場機具升高輔助摘取結實纍纍的白蓮霧，完成套袋的果實，表皮呈現「夏日綠寶石」誘人外觀，入口甜澀多重口感，讓不少長輩笑說「就是愛這個味道！」