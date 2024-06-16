快訊

大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十

母親失智，我也會失智嗎？名醫劉秀枝詳解阿茲海默症致病基因類型有哪些

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

「夏日綠寶石」瀕臨消失 新市搶救白蓮霧樹命名盼保存

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新市里長鄭明堂採收白蓮霧果實。記者謝進盛／攝影
新市里長鄭明堂採收白蓮霧果實。記者謝進盛／攝影

台南新市早年以栽種白蓮霧聞名，有「夏日綠寶石」美稱，近年來地方快速發展，白蓮霧樹因開發瀕臨消失，新市公所日前完成2株白蓮霧樹移植，今天完成取名為「欣榮」、「薪傳」，盼在地白蓮霧樹能獲得妥善生長，延續在地農產特色。

新市因緊鄰南科，20多年來因南科高速發展，市容變化大，幾乎每月都可見各地大興土木，開發過程樹木移植砍伐難避免，一株株白蓮霧樹遭大量砍除，前鄉長鄭枝南任內投入搶救老白蓮霧樹保存，逐一編號建檔共有88株，還題詩「透早天罩霧，烏鶖騎水牛，順序提茄薯，後宅撿蓮霧。」讓老一輩鄉親心有戚戚焉。

新市各界多年來雖持續投入搶救老白蓮霧樹。但不敵開發現實，且多數老樹樹齡未到保護標準，白蓮霧樹數量越來越少，當年建檔的88株，最新調查僅存33株，地方憂心，數量恐怕會更少。

地方各界近年來除投入白蓮霧樹保存，公所也盤點適合移植老白蓮霧樹，除多年前先將其中一株移植至新市三里活動中心空地，今年3月還新完成另一株，分別由市長黃偉哲命名為「薪傳」、「欣榮」，今由民政局長姜淋煌、立委陳亭妃、新市區長譚乃澄、副議長林志展、市議員余柷青、陳碧玉、李偉智及與會里長共同揭牌，新市白蓮霧節也將在22日登場，熱鬧可期。

本身是白蓮霧產銷班的新市里長鄭明堂也由現場機具升高輔助摘取結實纍纍的白蓮霧，完成套袋的果實，表皮呈現「夏日綠寶石」誘人外觀，入口甜澀多重口感，讓不少長輩笑說「就是愛這個味道！」

鄭明堂說，白蓮霧栽種不易，今年收成約2200台斤，汰除後約僅700台斤販售，每台斤依等級250元，也有2台斤禮盒裝，售價500至800元間，他直說價格不菲，吸引特定消費者選購，吃的是獨特的口感與回憶。

台南新市三里活動中心完成「欣榮」（左）、「薪傳」（右）兩株白蓮霧樹命名，正好跟中間的蓮霧果粒藝術裝置搭配。記者謝進盛／攝影
台南新市三里活動中心完成「欣榮」（左）、「薪傳」（右）兩株白蓮霧樹命名，正好跟中間的蓮霧果粒藝術裝置搭配。記者謝進盛／攝影
甫採收的白蓮霧與挫冰搭配消暑。記者謝進盛／攝影
甫採收的白蓮霧與挫冰搭配消暑。記者謝進盛／攝影
新市白蓮霧進入產期，有「夏日綠寶石」美稱。記者謝進盛／攝影
新市白蓮霧進入產期，有「夏日綠寶石」美稱。記者謝進盛／攝影
新市各界為名為「欣榮」白蓮霧樹命名啟用。（謝進盛／攝影
新市各界為名為「欣榮」白蓮霧樹命名啟用。（謝進盛／攝影

南科 售價 蓮霧

延伸閱讀

新市派出所警民比1：2693 議員批：累死基層 市府允再調配

AI浪潮掀南北翻轉？全球大廠重押南科！「1重劃區」成AI霸主新寵

台南永康鐵路立體化推動牛步 李孟諺會勘允諾加速辦理

南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

相關新聞

嘉市蘭潭蓄水位回升 音樂噴泉6月21日恢復演出

嘉義仁義潭與蘭潭水庫水位穩定回升，蓄水量接近8成，嘉義市政府宣布蘭潭音樂噴泉將於6月21日，晚間7點30分恢復演出，恰逢...

雲林老牛安養中心感人的牛故事 躍上高中英文教科書

雲林縣青農林家良創設首家水牛安養中心，人道收養退役老牛，讓一生辛苦耕作的水牛老有所終，不淪落屠宰場，目前安置3頭水牛。「...

台灣鯛最大產地 嘉縣取代台南

國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價，台灣鯛協會最近...

台南公墓遭亂倒垃圾 赫見市場招牌

台南市許多公墓遭傾倒廢棄物，有議員痛批從山區到市區公墓都是成堆事業廢棄物，還赫見安平市場招牌，偏鄉環保局垃圾子車，被偷倒...

台南首辦農漁地景藝術節 芭蕾舞者蓮池漫舞如水上仙子

台南市政府結合「台南400」，首辦農漁地景藝術節，邀請國內表演團隊，在台南山海景緻襯托下獻藝，今天拉開序幕的是台灣芭蕾舞...

嘉義縣大林阿嬤化身一日網美 盛裝打扮走秀展現自信

嘉義縣是人口老化地區，弘道老人基金會今早在蓋婭莊園舉辦「樂齡時光走秀」，帶領76名長者參觀莊園，其中10名長者身穿旗袍走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。