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嘉市蘭潭蓄水位回升 音樂噴泉6月21日恢復演出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。圖／嘉義市政府提供

嘉義仁義潭與蘭潭水庫水位穩定回升，蓄水量接近8成，嘉義市政府宣布蘭潭音樂噴泉將於6月21日，晚間7點30分恢復演出，恰逢二十四節氣中的夏至。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市蘭潭音樂噴泉設施長度與最高水柱高度均達50公尺，自2016年2月3日啟用迄今，已超過8年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施，蘭潭音樂噴泉演出時間分為夏令時間（每年4至9月）與冬令時間（每年10月至次年3月），夏令時間每晚演出3場次，分別為晚間7點30分、8時點30分及9時點30分；冬令時間加碼演出晚間6點30分場次，共計4場次。每場次演出3首曲目共計10分鐘。

觀光新聞處表示，蘭潭周邊有三信亭、月影潭心、根公園、環潭步道等景點，若想進一步前往後山步道及姊妹亭的遊客朋友，也能選擇在月影潭心公廁前租借YOUBIKE騎乘前往，一旁更有超過百年歷史的嘉義大學蘭潭校區，包含沁心湖、嘉大昆蟲館及植物園，嘉大員生消費合作社內更有販售各式嘉大自產自銷優質農特產品，非常推薦來嘉義市一日遊的規劃。

嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施，圖為觀賞水舞人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施，圖為觀賞水舞人潮。圖／嘉義市政府提供

嘉義 蘭潭 音樂

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