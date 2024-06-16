嘉市蘭潭蓄水位回升 音樂噴泉6月21日恢復演出

嘉義仁義潭與蘭潭水庫水位穩定回升，蓄水量接近8成，嘉義市政府宣布蘭潭音樂噴泉將於6月21日，晚間7點30分恢復演出，恰逢二十四節氣中的夏至。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市蘭潭音樂噴泉設施長度與最高水柱高度均達50公尺，自2016年2月3日啟用迄今，已超過8年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施，蘭潭音樂噴泉演出時間分為夏令時間（每年4至9月）與冬令時間（每年10月至次年3月），夏令時間每晚演出3場次，分別為晚間7點30分、8時點30分及9時點30分；冬令時間加碼演出晚間6點30分場次，共計4場次。每場次演出3首曲目共計10分鐘。