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雲林老牛安養中心感人的牛故事 躍上高中英文教科書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
靠自己以自然農法，辛苦種稻賣錢收養老牛的林家良，養場每月開銷達約兩萬元，不少農民主動把玉米或甘蔗送給他當飼料，期待有更多人響應協助他擴場收養更多老牛，免於送宰。記者蔡維斌／攝影
靠自己以自然農法，辛苦種稻賣錢收養老牛的林家良，養場每月開銷達約兩萬元，不少農民主動把玉米或甘蔗送給他當飼料，期待有更多人響應協助他擴場收養更多老牛，免於送宰。記者蔡維斌／攝影

雲林縣青農林家良創設首家水牛安養中心，人道收養退役老牛，讓一生辛苦耕作的水牛老有所終，不淪落屠宰場，目前安置3頭水牛。「水牛達人」推展台灣牛教育文化，感人的人牛故事躍上高中英文教科書，遠從台北送來的水牛「阿樂」成了主角，預計下學年度高2學生即可看到這篇台灣牛的故事。

原在台中從事機械工作的林家良，10年前返鄉務農，以自然農法栽種無毒米，耕牛成了重要「伙伴」，不忍老牛辛苦一生退休還面臨宰殺命運，2022年在他的農田創立雲林首座水牛安養中心，幾年來陸續有各地老農不忍相伴多年的工作伙伴遭宰殺，紛紛把老牛交給他安養，每頭牛和主人離別不捨的情節，屢屢感動林家良，貼上臉書和民眾分享，成了別具意義的生命教育。

安養中心收養老牛全免費，安養中心平均每月開銷約需兩萬元，林家良辛苦種稻換錢買牧草，細心照顧所有牛隻，直到老牛終老，還為老牛發喪安葬，用心感人。他為每頭進場的老牛取名，像家人一般呵護，目前安養「安心」、「阿樂」及「阿來」3頭水牛。

其中「阿樂」當初由遠從新北市的新店老農，以小貨車遠行300多公里親送到雲林，人牛情深及曲折的過程，經媒體報導，引起教科書出版社的注意。林家良說，去年出版社看到聯合報報導很感動，有意針把「阿樂」送養的故事，編入高職英文課文，作為生命教育教材。

撰寫老牛故事的新教科書前幾天送到林家良手上，由於安養中心創設剛好滿兩年，林家良開心說，這是送給老牛安養中心最好的生日禮物。今天記者走訪安養中心，天熱3頭老牛均泡在泥池裡，林家良揮手招喚「阿樂」起身靠過來，還拿出教課書讓老牛端詳一番，說「你們不僅上報紙，還上了英文教科書」。

新書大致內文翻譯「我叫樂樂，是頭水牛，我並不快樂，因為我在桃園工作很辛苦。既要整理水田又要運送沉重農產。1歲時差點被賣掉宰殺，幸好一位農夫救了我，把我帶到他在台北的農場，對我很好，我和其他水牛一起度過13 年快樂時光，直到農夫中風病重，無法耕作....」。

全篇英文，「阿樂」沒看懂，倒也似滿心喜悅，乖乖和林家良合照，林家良說，目前他向農政單位申請擴大養場，將來可容納12頭水牛，預計今年9月完工，未來希望能打造牛教室、老牛博物館等，讓更多民眾能貼近農村。

雲林「水牛達人」林家良，靠自己辛苦種田創設一座老牛安養中心，免費收養退役老牛免於淪為刀下物，感人故事情節躍上高中英文教科書，將從下學期推出。記者蔡維斌／攝影
雲林「水牛達人」林家良，靠自己辛苦種田創設一座老牛安養中心，免費收養退役老牛免於淪為刀下物，感人故事情節躍上高中英文教科書，將從下學期推出。記者蔡維斌／攝影
雲林「水牛達人」林家良，靠自己辛苦種田創設一座老牛安養中心，免費收養退役老牛免於淪為刀下物，感人故事情節躍上高中英文教科書，將從下學期推出。記者蔡維斌／攝影
雲林「水牛達人」林家良，靠自己辛苦種田創設一座老牛安養中心，免費收養退役老牛免於淪為刀下物，感人故事情節躍上高中英文教科書，將從下學期推出。記者蔡維斌／攝影
搖身變成教科書故事中主角的老牛「樂樂」，得知自己「刀下脫困」的故事躍上教科書，眼神似露出幾許喜悅。記者蔡維斌／攝影
搖身變成教科書故事中主角的老牛「樂樂」，得知自己「刀下脫困」的故事躍上教科書，眼神似露出幾許喜悅。記者蔡維斌／攝影
由東大出版社編撰的高中職教科書，雲林老牛安養中心的故事被列入其中，成為最佳的生命教育題材。記者蔡維斌／攝影
由東大出版社編撰的高中職教科書，雲林老牛安養中心的故事被列入其中，成為最佳的生命教育題材。記者蔡維斌／攝影

教科書 水牛 英文

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