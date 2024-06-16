蒐集菸蒂能兌換折扣 嘉縣環保局推菸蒂不落地

嘉義縣環保局配合環境部推動「菸蒂不落地」，舉辦蒐集菸蒂兌換活動；民眾可在活動期間撿拾菸蒂，將菸蒂裝進600ml的透明寶特瓶，憑裝滿菸蒂的寶特瓶可至指定合作商家享購物折扣。

縣環保局表示，活動將於明天開跑至12月31日為止，民眾只要將菸蒂裝滿1瓶600 ml寶特瓶，即可到合作店家購物折價，每瓶可折10元， 2瓶600ml或1瓶1200ml寶特瓶可折20元，3支600ml或1瓶1800 ml寶特瓶，可折30元，若單一容器超過1800ml則以折價30元計算。

環保局表示，根據「台灣公共衛生促進協會」資料，每支菸蒂重約0.17公克，以600ml寶特瓶為例，每支寶特瓶約可容納436支菸蒂，透過本次活動最多可減少523萬支隨意丟棄的菸蒂。

民眾可前往貼有「共創清淨好嘉園，菸蒂大頭兵清潔兌，出動！」活動海報的店家進行兌換，縣治特區多數商家皆踴躍配合兌換活動，透過公私合作營造整潔環境，民眾也可至環保局臉書專頁「嘉減碳」查詢所有合作店家。