水庫水位回升 蘭潭音樂噴泉6月21日晚間恢復演出

嘉義市蘭潭水庫今年蓄水率一度低於30%，音樂噴泉4月30日因而暫停，接連幾波鋒面，仁義潭與蘭潭水庫水位穩定回升，蓄水量逾8成，音樂噴泉將於21日晚間7時30分恢復演出。

嘉義市觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉設施長度與最高水柱高度均達50公尺，自民國105年2月3日啟用迄今，已超過8年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。

然而今年初水情不佳，蘭潭水庫蓄水率一度低於30%，因水位過低，嘉義市府當時宣布音樂噴泉4月30日起暫停演出；隨著梅雨季節到來，多個封面挹注蘭潭水庫，水位逐漸回升，水情趨緩。

根據經濟部水利署資料顯示，截至今天上午10時蘭潭水庫752.98萬立方公尺、蓄水率為81.6%。

觀光新聞處說，整體蓄水量超過8成，達穩定演出的水位標準，音樂噴泉21日晚間7時30分恢復演出，近日廠商已進駐，調整設備。

嘉義市府指出，蘭潭音樂噴泉演出時間分為夏令時間（每年4至9月）與冬令時間（每年10月至次年3月），夏令時間每晚演出3場次，分別為晚間7時30分、8時30分及9時30分；冬令時間加碼演出晚間6時30分場次，共計4場次。每場次均會演出3首曲目共計10分鐘。