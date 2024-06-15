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台南首辦農漁地景藝術節 芭蕾舞者蓮池漫舞如水上仙子

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出台灣芭蕾舞團舞者在蓮池漫舞，遊客驚呼好美。圖／台南市政府提供
台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出台灣芭蕾舞團舞者在蓮池漫舞，遊客驚呼好美。圖／台南市政府提供

台南市政府結合「台南400」，首辦農漁地景藝術節，邀請國內表演團隊，在台南山海景緻襯托下獻藝，今天拉開序幕的是台灣芭蕾舞團，舞者在白河馬稠後關帝廳旁蓮田翩然起舞，就像是優雅的水上仙子，搭配悠揚琴聲及美麗蓮花，畫面讓遊客看得如癡如醉、忘情喝采。

上半年3場演出安排在6月15日、22日、29日登場，今天由台灣芭蕾舞團與鋼琴家郭宗翰合作帶來蓮池芭蕾，22日下午4時在安平觀夕平台以大海為背景，安排南方劇團的歌中劇《戀戀蚵南里》，還有金曲歌王許富凱、歌后曹雅雯輪番獻唱，29日下午5時則是在大內走馬瀨農場，由朱宗慶打擊樂團以樂器模仿動物叫聲，呈現南市畜產風格，改編《醜小鴨》等知名兒歌與民眾同樂。

市長黃偉哲表示，台南發展歷史中，農業扮演相當重要的角色，在迎接台南400年的重要時刻，市府希望藉著農漁地景藝術節，呈現農漁村美麗的另一面，也讓更多人親近並瞭解在地農漁文化。

首場演出由台灣芭蕾舞團帶來蓮池芭蕾《蓮韻翩翩 — 綻放白河》，展演舞台就搭設於蓮花池水域中，芭蕾舞者在蓮田翩然起舞，美妙的舞姿，輕盈的步伐，與悠揚鋼琴樂音，建構出嶄新風格，以蓮池為景，天為幕，充分呈現地景劇場的特色，也讓觀看的民眾大飽眼福。

 農業局局長李建裕表示，這次邀請台灣芭蕾舞團與鋼琴家郭宗翰合作，池中芭蕾伴隨鋼琴演奏，堪稱是世界首創，台灣芭蕾舞團團長莊媛婷指出，以地景為創作主題，是全新的挑戰與嘗試，很高興獲得觀眾肯定。

現場還有熱鬧的市集活動，讓民眾感受藝術饗宴之餘，也能採買地方農特產品，滿載而歸。

台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出台灣芭蕾舞團舞者在蓮池漫舞，吸引民眾目光。圖／台南市政府提供
台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出台灣芭蕾舞團舞者在蓮池漫舞，吸引民眾目光。圖／台南市政府提供
台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出在白河登場，現在還有特色市集，吸引遊客前來。圖／台南市政府提供
台南市政府首辦農漁地景藝術節，首場演出在白河登場，現在還有特色市集，吸引遊客前來。圖／台南市政府提供

台南 白河 舞團 藝術節

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