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嘉義縣大林阿嬤化身一日網美 盛裝打扮走秀展現自信

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
崇仁醫護管理專科學校美容保健科的同學們巧手打造，為長輩搭配基礎保養與整體造型彩妝。記者黃于凡／攝影
崇仁醫護管理專科學校美容保健科的同學們巧手打造，為長輩搭配基礎保養與整體造型彩妝。記者黃于凡／攝影

嘉義縣是人口老化地區，弘道老人基金會今早在蓋婭莊園舉辦「樂齡時光走秀」，帶領76名長者參觀莊園，其中10名長者身穿旗袍走秀，展現美麗「老樣子」，81歲郭金春阿嬤畫上精緻妝容、換上旗袍禮服，儀態萬千地在舞台上走秀，獲得台下滿堂喝采。

弘道基金會在活動前邀請崇仁醫護專科學校美容保健科師生教導長輩美姿美儀，學習走台步、身體靠牆、頭上頂書籍走路，今天大家都盛裝出席，搭配專業造型與彩妝，10名平均年齡72歲長者擔任「一日網美網帥」亮麗登場，留下最美好的影像與回憶。

72歲據點資深志工許淑惠率先登場，她說，以前年輕上班時會上淡妝打扮，但退休後因要帶孫子忙碌疏於打扮，現在孫子都大了，她又能重新找回那個愛美的自己，即使跟著先生投入弘道大林志工站志工行列後，經常每天行程滿檔，仍不忘維持運動習慣，保持健康與身形。

81歲郭金春說，隨著年紀越大，難免會有慢性病纏身，膝蓋也曾經開過刀，但她還是保持正向樂觀的生活態度，這個年紀還有機會能穿上旗袍，美美的走秀很開心，只要認真生活，讓自己精神氣色都打理好，樂於與其他人分享互動，年老一點都不可怕。

弘道老人福利基金會嘉義服務處長張儀芬說，希望透過樂齡女神走秀活動，翻轉美是年輕人專利的刻板印象，讓大家看見銀髮魅力，也在鏡頭下記錄走秀倩影，讓長者獲得自我價值肯定，積極面臨衰老，愛上自己的老樣子，創造生命價值。

弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，81歲郭金春穿上旗袍展現自信。記者黃于凡／攝影
弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，81歲郭金春穿上旗袍展現自信。記者黃于凡／攝影
弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，帶領10名阿嬤化身一日網美，盛裝打扮大走台步。記者黃于凡／攝影
弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，帶領10名阿嬤化身一日網美，盛裝打扮大走台步。記者黃于凡／攝影
弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，帶領10名阿嬤化身一日網美，盛裝打扮大走台步。記者黃于凡／攝影
弘道老人基金會舉辦樂齡時光走秀，帶領10名阿嬤化身一日網美，盛裝打扮大走台步。記者黃于凡／攝影

嘉義 彩妝 旗袍

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