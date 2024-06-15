嘉市交控中心將引進AI科技優化服務 打造以人為本智慧順暢交通
嘉市府建置在西市場綜合大樓的交通控制中心，今年起至2026年第六階段將持續應用先進智慧科技設備，朝向更智慧化號誌控制及便民資訊，優化服務，市長黃敏惠日前率市府團隊視察交控中心及西市場改造成果，期勉交通處團隊運用LINE平台、AI人工智慧，投入交通管理與智慧化號誌控制，維護道路交通服務水準與安全。
交通處長許啟明及建置維運廠商台灣世曦工程公司代表簡報，交控中心2006年設置，至今五階段完成控制中心設備與平台擴充、各項路側偵測設施建置及幹道號誌時制重整等，完成市區25條重要幹道部分可監、可控功能，陸續執行監控設備擴充。不同幹道分別獲致每年行車時間，節省約6.1至28.9%、每年二氧化碳排放削減量約315噸、行車油耗節省13.8萬公升的節能減碳績效。
黃敏惠說，嘉市有著剛剛好的城市尺度與人口密度，也有著高素質的市民，正是適合導入試行新科技的場域，因應逐年不斷湧入的人潮、車潮，期許交通處團隊持續努力，打造「以人為本」、「市民有感」，智慧且順暢的交通。
西市場綜合大樓去年更新，2月完成大樓立面、1、2樓指示系統，建置數位翻轉基地，第一階段電梯、廁所改造工程完成，第二期電梯汰換及廁所修繕工程陸續進行，預計2025年完工。黃敏惠指示工程如期如質完工，兼顧施工安全，與攤商溝通。
建設處長田長沛表示，西市場大樓改造工程，源於十大旗艦計畫「舊城創新生」脈絡，融入美學設計，以「數位」、「熱鬧」、「年輕化」做為改造重點；西市場2樓打造為「Xi Project」數位青創基地，規畫Podcast錄製空間、攝影棚等空間，導入減法設計，重新梳理傳統市場與綜合大樓公共區域空間需求，經公開評選、專業委員評審新招攤商，以「攤家變專櫃」概念打造全新攤位，新穎形象提振攤商進駐信心。
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