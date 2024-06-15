體驗日本珍稀漆器工藝 雲林首次免費課程開放報名即秒殺

漆器是日本具代表性的傳統工藝品，具天然無毒、環保永續特色，台灣在日治時代也曾盛行，隨時代演變近年在台發展幾乎斷鏈，因其技術門檻高、材料價格昂貴，民眾不易接觸，為推廣漆器工藝與美學，雲林縣斗六市公誠國小今邀台灣漆藝名家陳淑華舉辦漆器創作體驗課程，免費報名，日前開放報名即秒殺。

公誠國小在家長會榮譽會長黃民豊的引薦下，今邀請台灣漆藝名家、台灣師範大學美術系教授陳淑華及其學生進行漆藝課程主題分享及創作指導，有家長表示，先前到日本旅遊才知道日本漆器工藝非常有名，且價格高昂，沒想到有機會在雲林也可以體驗製作過程，創作過程就像魔術一般，讓原本平凡的木碗立刻變成藝術品。

黃民豊蒐藏許多漆器，在家吃飯用的就是漆碗，他說，日本是全球發展漆器最知名的國家之一，漆器在當地甚至被當成傳家之寶，漆器的原料是天然塗料，來自於漆樹，環保無毒，在日本大量運用在藝術及生活上，每一件漆器都是藝術品，是落實生活美學的最佳典範，所以他希望透過課程讓學校親子都能體驗，讓美學向下扎根。

陳淑華表示，日治時期漆器工藝引進台灣，當時台灣種植許多漆樹，成為日本主要的代工場域，九二一後漆器原料、工藝發展的中部地區受到重創，相關產業鏈幾乎斷鏈，加上材料、技術門檻高，一般民眾不易接觸，能夠有機會讓一般民眾可以接觸漆藝，並落實其美學概念，相當不易。