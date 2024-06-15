惡劣！墓仔埔被亂倒營建廢棄物 赫見「安平市場」招牌
台南市許多公墓遭傾倒廢棄物，有議員痛批從山區到市區公墓都是成堆事業廢棄物，還赫見有安平市場的招牌，偏鄉環保局垃圾子車，被偷倒夜市垃圾，轉嫁市府清運 ，市長黃偉哲允諾要加強追查，環保局說已和警方合作，追查到垃圾子車偷倒行為人，依廢棄物清理法開罰，民政局表示會在公墓加裝監視器杜絕不法。
台南市議員林燕祝在議會總質詢自由發言時，提出一張一張的照片，痛批在新化公墓，下營第一公墓，下營第二公墓被亂倒成堆的各式廢棄物，還有石綿瓦，南區喜樹公墓，還發現安平市場的事業廢棄物，南區南山公墓全部都是事業廢棄物，更惡劣在新化南173-3鄉道溝邊，也被傾到事業廢棄物、裝潢廢棄物，下大雨就被沖到下游。
林燕祝說，更令人氣憤的是環保局設置的垃圾子車，發現被偷倒夜市垃圾、轉嫁市府清運、自家荷包賺飽、浪費人民公帑，台南市一年要花好幾千萬打包垃圾，不肖業者很可惡，要求環保局落實管理徹底清查。
環保局表示，垃圾子車主要放在偏鄉地區供民眾丟棄家用垃圾，一周約收運2、3次，曾發現遭偷倒未分類垃圾，議員檢舉新化地區垃圾子車遭偷倒，已會同警方查獲行為人，將依違反廢棄物清理法開罰，並會設置監視器杜絕偷倒行為。
民政局表示，新化區第六公墓經查已公告全面禁葬，因該地尚有未起掘的墳墓，目前管理機關是財政部國產署，由國產署委託新化區公所代管，新化區公所代管以來已清除過部分垃圾，並於案地主要路口安裝鐵鍊圍欄阻擋，但仍無法全面圍堵。
民政局長姜淋煌說，針對非法棄置廢棄物，將持續督導各區公所清查周圍閒置空地空屋，如發現土地被偷倒堆置廢棄物，應立即通知土地主管機關處理。此外，公墓因地處偏遠幅員遼闊，附近並無監視系統，目前除加強巡查外，將研擬、評估加裝監視系統可行性。
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